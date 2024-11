video suggerito

Chiara Ferragni ospite a Belve, Francesca Fagnani: "Ci siamo parlate, la aspetto" In un'intervista Francesca Fagnani ha fatto sapere di aver parlato con Chiara Ferragni. In ballo c'è la possibilità che l'imprenditrice digitale possa essere una delle protagoniste della nuova stagione di Belve.

Dopo l'ultima apparizione tv da Fabio Fazio, Chiara Ferragni potrebbe tornare sul piccolo schermo. Questa volta, però, nei panni di una Belva. La notizia dell'eventuale partecipazioni dell'imprenditrice digitale al programma di Francesca Fagnani – in onda su Rai 2 da martedì 19 novembre – è nell'aria da un po' di tempo e ora la conduttrice ha ammesso di aver parlato con l'influencer: "La aspetto".

Francesca Fagnani: "Io e Chiara Ferragni ci siamo parlate"

In un'intervista rilasciata a Giovanni Ferrari su Grazia, Francesca Fagnani ha rivelato di aspettare Chiara Ferragni negli studi di Belve. La conduttrice, però, non sa quando si terrà l'intervista con l'imprenditrice digitale: "Ci siamo parlate, la aspetto. Non so quando ma penso che verrà". L'influencer potrebbe dover rispondere alle graffianti domandi della giornalista, da quelle relative al Pandoro Gate fino alla separazione da Fedez (con annesso dissing tra l'ex marito e il rapper Tony Effe).

Fedez a Belve: "Comunque vada Chiara Ferragni sarà sempre la madre dei miei figli"

Uno dei protagonisti della scorsa edizione di Belve è stato Fedez. Durante l'intervista con Francesca Fagnani, il rapper aveva parlato del motivo per cui non mostravano più i volti dei loro figli sui social:

Leggi anche Quando inizia Belve 2024 con Francesca Fagnani e chi sono gli ospiti della prima puntata

Non ci sono diffide. Ho chiesto io a Chiara di evitare di pubblicare i bambini in questo momento. Da due mesi pieni non pubblico quasi mai i miei figli, gli unici post che ho fatto sono per gli auguri di compleanno. Posso dire che i miei figli non sono parte della narrazione del mio Instagram. In passato lo sono stati ma nel frattempo alcune cose sono cambiate.

E sul rapporto con Chiara Ferragni:

Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno. Non deve preoccuparsi di questo. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli.