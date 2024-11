video suggerito

Francesca Fagnani a Che tempo che fa: si prepara a Belve con i tacchi a spillo e look total black Minimal ma elegantissima, Francesca Fagnani sceglie il suo amato nero per partecipare alla puntata di Che Tempo Che Fa, programma di Fabio Fazio sul NOVE. Per promuovere Belve, la conduttrice indossa un maglione in lana e pantaloni sartoriali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Francesca Fagnani

Francesca Fagnani sta per tornare con Belve, uno dei programmi più amati del palinsesto Rai: il programma di interviste sarà di nuovo in onda da 19 novembre. Per questo la conduttrice, impegnata nella promozione della nuova stagione, ha fatto tappa a Che tempo che fa, programma di Fabio Fazio sul NOVE. Spigliata, ironica e amatissima dal pubblico, Fagnani ha messo in scena insieme a Luciana Littizzetto e Gigi Marzullo una piccolo siparietto ispirato alle interviste a due che siamo abituati a vedere a Belve. Pochi giorni fa, Fagnani aveva partecipato all'evento di Etro che si è tenuto a Roma: uno dei rari momenti in cui si è fatta fotografare fuori dagli studi televisivi. Se al party aveva optato per un look casual con il maxi cappotto paisley, da Fabio Fazio va sul sicuro scegliendo il total black.

Il look di Francesa Fagnani a Che Tempo Che Fa

Sempre minimal e senza rinunciare alla comodità, Francesca Fagnani è raggiante durante l'ospitata a Che Tempo Che Fa nonostante il look total black. Il contrasto tra la sua chioma biondo miele e il nero degli abiti è sempre impeccabile. Il look è davvero semplicissimo pur nella sua formalità: la conduttrice ha scelto di indossare un paio di pantaloni neri sartoriali a sigaretta a vita alta abbinati a un paio di décolléte nere lucide e a un maglione a collo alto in lana leggermente oversize. Un'uniforme impeccabile per quella che ormai è la regina indiscussa delle interviste televisive.

Francesca Fagnani, Fabio Fazio e Gigi Marzullo

La conduttrice ha raccontato quello che si aspetta da questa stagione, rivelando alcuni aneddoti sugli ospiti che si sono succeduti sullo sgabello più famoso d'Italia. Con la sua professionalità e la sua pungente ironia, Fagnani ha raccontato come cura il rapporto con gli ospiti di Belve, pur riconoscendo le difficoltà del casting: la scelta degli ospiti, infatti, diventa sempre più complessa, soprattutto per quanto riguarda quelli che devono essere convinti e coccolati prima di accettare.

Francesca Fagnani da Fabio Fazio