video suggerito

Francesca Fagnani fuori dal palco: si prepara al ritorno di Belve col maxi cappotto paisley Francesca Fagnani si sta preparando al ritorno di Belve previsto per il 19 novembre ma, nell’attesa che arrivi il grande giorno, ha partecipato a un evento glamour nel cuore di Roma: ecco cosa ha indossato per l’occasione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca Fagnani sta per tornare in tv: a partire dal prossimo 19 novembre sarà ancora una volta al timone di Belve, il programma di interviste che andrà in onda ogni settimana su Rai 2 e che tra i suoi primi e attesissimi ospiti vedrà Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni. Nonostante sia alle prese con i preparativi per rendere tutto impeccabile, la conduttrice non rinuncia a qualche uscita di gala. Ieri, ad esempio, ha partecipato a un evento romano organizzato dalla Maison Etro, approfittandone per sfoggiare un look che di sicuro farà tendenza durante l'autunno.

Francesca Fagnani in versione casual all'evento romano

Ieri sera Etro ha organizzato un evento speciale in onore del direttore creativo Marco De Vincenzo, lo ha fatto al Teatro delle Bellezze nel centro di Roma, in Via dei Coronari, la leggendaria strada diventata famosa grazie alle botteghe degli antiquari. Tra gli ospiti speciali invitati c'era anche Francesca Fagnani, che si è mostrata in una inedita versione casual. Se sul palco è apparsa sempre super chic tra tubini fascianti, tailleur mannish e completi monocromatici, nella vita "normale" lascia spazio alla comodità ma senza rinunciare al glamour. Ha abbinato un paio di jeans a zampa d'elefante alla classica camicia bianca portata abbottonata fino al collo, completando il tutto con un paio di anfibi total black con il tacco basso.

Francesca Fagnani in Etro

Chi ha firmato il cappotto etnico di Francesca Fagnani

A fare la differenza nell'outfit della conduttrice è stato il soprabito. Niente giacche o trench tipicamente invernali, ha scelto un maxi cappotto in tessuto lungo fino ai piedi e con un cappuccio dai volumi oversize. Si tratta di un modello firmato Etro, la cui particolarità sta nel tessuto che sembra essere plissettato interamente decorato con l'iconica stampa paisley in versione scintillante. Capelli sciolti e ondulati, orecchini gold pendenti e make-up semplice ma con focus sugli occhi azzurri: Francesca Fagnani sembra essere prontissima per tornare al timone di Belve con un tocco di glamour.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci torna in tv col maxi spacco e i gambaletti in vista

Francesca Fagnani in Etro