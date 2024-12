video suggerito

Francesca Fagnani a Belve in smoking: in vista del Natale indossa il tailleur di velluto Oggi va in onda la quarta puntata di Belve, quella in cui Teo Mammucari abbandona lo studio nel bel mezzo dell’intervista. La vera protagonista del programma, però, è la conduttrice Francesca Fagnani: ecco cosa ha indossato in vista del Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di Belve, il programma di interviste sbarcato in prima serata su Rai 2 che vede la "padrona di casa" Francesca Fagnani ospitare sul tanto temuto sgabello alcuni dei volti più in vista dello spettacolo italiano. Questa settimana in studio ci sono Valeria Bruni Tedeschi, Elena Sofia Ricci, Tina Cipollari e Teo Mammucari, quest'ultimo finito al centro dell'attenzione dei media dopo aver lasciato il programma infastidito (i 5 minuti di intervista vengono trasmessi integralmente questa sera). Al di là di questo "caso", la vera protagonista è la conduttrice, apparsa ancora una volta super chic e glamour: ecco cosa ha indossato per la quarta puntata.

Lo stile di Francesca Fagnani a Belve

Francesca Fagnani è diventata una delle donne più amate della tv italiana: apprezzata non solo per la sua irriverenza e per la sua ironia ma anche per lo stile formale e chic, mai eccessivo o fuori luogo, che da sempre la contraddistingue. Se nelle prime edizioni di Belve puntava quasi esclusivamente sui tailleur rigorosi, ora lascia spazio anche a tubini fascianti e sinuosi abiti cut-out. Certo, è ancora appassionata di completi classici ma li "rivisita" in chiave glamour, come ad esempio ha fatto la scorsa settimana con un adorabile gessato a effetto lurex. Per la quarta puntata del programma è tornata a seguire la moda mannish, proponendo un look che si rivelerà perfetto per le prossime feste di Natale.

Francesca Fagnani in smoking

Lo smoking nero di Francesca Fagnani

Quale migliore occasione delle feste di Natale per sfoggiare un outfit di velluto? È proprio quanto fatto da Francesca Fagnani nella quarta puntata di Belve, dove ha incantato il pubblico con un tailleur nero a effetto velvet di Dolce&Gabbana, per la precisione un modello con giacca smoking con revers in raso e pantaloni a sigaretta coordinati. Per completare il tutto ha scelto un top con le spalline sottili in tinta e un paio di pumps col vertiginoso tacco a spillo di Le Silla. Capelli sciolti e ondulati, make-up naturale e orecchini scintillanti di Tiffany&Co.: Francesca Fagnani è in assoluto una delle regine fashion di Rai 2.

Francesca Fagnani in Dolce&Gabbana