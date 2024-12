Francesca Fagnani cambia stile a Belve: per la terza puntata sceglie tailleur gessato e corpetto

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di Belve, il programma di interviste di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani che da diversi anni ha "guadagnato" la prima serata. Oggi, martedì 3 dicembre 2024, gli ospiti che siedono sul tanto temuto sgabello sono Sonia Bruganelli, Elisabetta Canalis e Fabio Volo ma, al di là delle loro dichiarazioni scottanti, ad attirare le attenzioni del pubblico è soprattutto la padrona di casa, considerata ormai una vera e propria icona di stile della tv italiana. Se nelle scorse puntate ha scelto l'eleganza senza tempo dei tubini, da quello con la scollatura strapless a quello col cut-out sulla spalla, ora ha cambiato stile, preferendo seguire il trend della moda mannish: ecco tutti i dettagli del look per il terzo appuntamento con la trasmissione.

Il tailleur lurex di Francesca Fagnani a Belve

Francesca Fagnani è ormai una delle regine della tv italiana e ha conquistato tutti non solo con la sua irriverenza ma anche con il suo stile elegante e di classe, mai eccessivo o fuori luogo, dunque perfetto per il ruolo da giornalista in prima serata. Il capo che ha "rispolverato" per la terza puntata di Belve? Il tailleur con giacca e pantaloni, da sempre una delle sue più grandi passioni.

Francesca Fagnani in Alberta Ferretti

Nel corso della carriera ne ha sfoggiati di ogni tipo, da quelli classici in total black a quelli più vitaminici, fino ad arrivare alle varianti oversize. Nell'appuntamento di oggi col programma è riuscita ad aggiungere un ulteriore tocco di freschezza e di originalità alla moda mannish con un completo gessato di Alberta Ferretti, un modello dalla silhouette ampia in grigio scuro, la sua particolarità? Ha dei fili di lurex argentati che lo decorano all-over.

Tailleur Alberta Ferretti

Francesca Fagnani è una belva in tacchi a spillo

Per completare il tutto Francesca Fagnani ha evitato le tradizionali camicie bianche o i top di raso, ha preferito un corpetto a effetto pelle total black, un modello fasciante e con lo scollo a cuore ricoperto di glitter scintillanti. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps dark, e un tocco prezioso con degli orecchini pendenti tempestati di cristalli. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: ancora una volta Francesca Fagnani si è distinta per raffinatezza, mixando alla perfezione trend di stagione, glamour e classe.