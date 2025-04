video suggerito

Alessia Marcuzzi in intimo a Obbligo o Verità, chiude lo show con corsetto in pizzo e giacca over Dopo i maglioni e le camicie in seta, Alessia Marcuzzi chiude la sua avventura a Obbligo o Verità indossando un corsetto in pizzo bianco. Ecco il look per la puntata finale con capi intimi in stile lingerie.

Questa sera, lunedì 21 aprile, mentre il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco, andrà in onda l'ultima puntata su Raidue di Obbligo o Verità, il talk show condotto da Alessia Marcuzzi e ispirato a celebre gioco in cui i concorrenti sono chiamati a rivelare un proprio segreto o a compiere una penitenza. Al momento in cui scriviamo, nonostante il palinsesto Rai abbia subito delle modifiche per la scomparsa del Papa, la messa in onda dello show Obbligo o Verità par sia confermata. Tra gli ospiti della quinta e ultima puntata della trasmissione ci sono Sabrina Salerno, la scrittrice Barbara Alberti, la coppia di comici Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, Tommaso Zorzi e Lorella Boccia.

Il look di Alessia Marcuzzi per la prima puntata di "Obbligo o Verità"

Alessia Marcuzzi ha dato il via all'avventura di Obbligo o Verità con un look low profile, composto con capi semplici ed estremamente essenziali. Nella prima puntata è infatti apparsa con un top in cashmere color panna dal cut geometrico sulla scollatura, dimostrando che alla base dei suoi outfit c'è sempre la regola less is more, come spiegato in un'intervista rilasciata a Fanpage.it dalla stylist Claudia Scutti, che da anni segue i look della conduttrice.

Il look di Alessia Marcuzzi per la seconda puntata di "Obbligo o Verità"

Poi è arrivato il colore, mentre i capi restavano semplici e basic. Nella seconda puntata Marcuzzi ha scelto di puntare sul rosso, indossando una camicia oversize in seta, mixandola con un capo in pelle a vita alta dello stesso colore. Linee over e camicie in seta, come anche i capi in pelle o quelli in denim, sono da sempre gli elementi preferiti da Alessia Marcuzzi, pezzi che non mancano mai nei suoi look e solitamente che sfoggia in pubblico ma anche sui social e nelle occasioni private.

La trasformazione di stile a Obbligo o Verità

Poi è arrivato il cambio rotta: dalla terza puntata in poi Marcuzzi lascia in camerino i colori accesi e aggiunge ai suoi outfit altri due capi must che da sempre ama molto, ovvero i blazer oversize e soprattutto i corsetti e i capi in pizzo che ricordano quelli intimi della lingerie. Alessia Marcuzzi nel suo stile adora mescolare capi e dettagli sexy e ultra femminili, come corpetti aderenti e mini gonne, con pezzi estremamente larghi o rubati dal guardaroba maschile, come pantaloni palazzo, blazer oversize e cravatte.

Come si diceva, dalla terza puntata di Obbligo o Verità protagonisti dei look diventano i corsetti: prima Marcuzzi appare, con un look elegante e glam da sera, con corsetto in pizzo nero e giacca total black, poi, nella quarta puntata, c'è nuovamente spazio per toni più chiari e neutri di cipria e e nude. Dopo il nero arriva infatti il corsetto con coppe in pizzo color nudo, abbinato a camicia cipria in seta dalle maniche corte e ampie.

Il look di Alessia Marcuzzi per la quarta puntata di "Obbligo o Verità"

Ancora un colore chiaro e tenue viene scelto per la puntata finale, dove non manca il dettaglio in pizzo con corpetto lingerie, accostato a contrasto con la giacca over. Per l'ultima puntata di Obbligo o Verità Alessia Marcuzzi ha indossato una giacca morbida e oversize color verde salvia, dai rever grossi e dal taschino laterale. Sotto il blazer pastello spunta l'amato corsetto aderente e con coppe, stavolta realizzato in candido pizzo bianco. Completano l'outfit un hair look con capelli sciolti e ondulati sulle spalle e un make up con focus sulle labbra, per cui Marcuzzi sceglie un rossetto dall'intenso color corallo.

Il look di Alessia Marcuzzi per l'ultima puntata di "Obbligo o Verità"