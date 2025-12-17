Unghie Natale 2025: i colori di tendenza e le manicure a tema a cui ispirarsi

Natale 2025 si avvicina ed è arrivato il momento di pensare a una manicure a tema. Smalto rosso, rosa glitter o baby blue: ecco i colori di tendenza e le idee a cui ispirarsi durante le feste.

OPI

Siamo ufficialmente entrati nel periodo delle feste di fine anno e i preparativi fremono. C’è chi si dà all’organizzazione dei banchetti in famiglia, chi va alla ricerca dei regali perfetti e chi, invece, cura i look da sfoggiare nei minimi dettagli. Quale migliore occasione del Natale per sfoggiare una manicure a tema? Anche in questo 2025 vanno di moda le unghie natalizie, anche se ci sono dei precisi trend da seguire se si vuole essere super fashion durante i party. Unghie rosse, con dettagli gioiello o scintillanti: ecco tutte le idee a cui ispirarsi per illuminare le feste.

La manicure rossa è l'evergreen di Natale

Ogni volta che pensiamo al Natale, ci viene subito in mente il rosso, il colore simbolo delle feste, e anche nel mondo della manicure non può mancare un tocco red. Chi intende puntare sulla semplicità deve scegliere una nail-art monocromatica ma, se si vuole aggiungere un piccolo dettaglio originale, si può decorare un’unica unghia su ogni mano con uno smalto glitterato, magari in oro o argento oppure sempre sui toni del rosso. Coloro che non hanno paura di osare possono optare anche per un disegnino a tema come un agrifoglio o un pupazzo di neve.

La french manicure in versione natalizia

Tra le manicure più trendy di Natale 2025 c’è anche il classico french ma in una versione rivisitata. Cosa significa? Che al posto del bianco gesso da usare sulle punte, si può optare per uno smalto sparkling tempestato di glitter. Argento, oro, rosso o blu notte, non importa il colore, basta che sia scintillate (e che venga abbinato a uno smalto trasparente o neutro, da usare sul resto dell’unghia). Una chicca che può fare la differenza? Applicare qualche cristallo su alcune delle unghie.

French manicure natalizia

Unghie pop per Natale 2025

Quale smalto scegliere se si vuole essere davvero sul pezzo durante le feste di Natale? Il rosa confetto, tonalità perfetta per aggiungere un tocco pop al periodo più magico dell’anno (non a caso in questo 2025 vanno di moda anche gli alberi addobbati in total pink). Naturalmente per combattere l’effetto “piatto” sarebbe bene aggiungere glitter e cristalli su alcune delle unghie ma le più abili con la manualità possono lanciarsi anche in decorazioni che ricordano il mondo delle caramelle.

OPI – Manicure pop

Manicure natalizia in blu e glitter

Una buona alternativa al rosso è il blu, un altro colore tipico delle feste di fine anno, associato al ghiaccio e alla neve. Si può spaziare tra il blu notte e il blu elettrico, l’importante è che lo si mixi con qualche glitter argento oppure con un semplice bianco, così da rendere davvero natalizia la manicure. Super trendy è anche il baby blue, ovvero l'azzurro pastello, a patto che le unghie diventino dei gioielli grazie all’applicazione di cristalli e brillantini.

OPI – Manicure baby blue

Smalto burgundy per una manicure classica

Tutte coloro che anche a Natale vogliono sfoggiare una manicure classica e dall’eleganza senza tempo possono puntare tutto sullo smalto burgundy, colore che domina le tendenze dell’inverno 2025. Monocromatico o mixato con qualche glitter: l’effetto wow sarà sempre assicurato e donerà a ogni tipo di look un tocco super chic.

OPI – Manicure burgundy

Manicure di Natale con gli stickers a tema

L’ultima idea a cui ispirarsi è perfetta per coloro che proprio non sanno realizzare disegni con lo smalto o nail-art elaborate. Per loro, infatti, l’ideale è stendere sulle unghie una base neutra, magari in rosa cipria o in bianco latte, e applicare degli stickers “già fatti”, naturalmente a tema Natale. In questo caso, l’importante è non esagerare e scegliere solo un paio di adesivi originali per ogni mano. L’effetto sarà super realistico e di sicuro nessuno si accorgerà del “trucco”.