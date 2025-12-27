Come truccarsi a Capodanno 2026: il make-up è glamour e la parola d’ordine è brillare

Il trucco di Capodanno 2026 è scintillante e glamour. I must have sono ombretto shimmer, illuminante, gloss. Sì all’intramontabile rossetto rosso.

Trucco viso Armani Beauty

L'anno nuovo va accolto in grande stile e un benvenuto degno di questo nome passa anche per un look capace di attirare l'attenzione, festoso e d'impatto. Il Capodanno è l'occasione perfetta per calarsi nei panni di una diva e brillare senza timidezza. È il momento di osare con quel rossetto rosso che teniamo nel cassetto e di sbizzarrirci con un po' di glitter in più, per un make-up glamour e scintillante che difficilmente potremmo replicare in un altro momento dell'anno. Per lasciarsi alle spalle il 2025 e salutare il 2026 la parola d'ordine del beauty look è: luce, ma usata in modo strategico e calibrato, senza esagerare e all'insegna del minimal, affinché il viso risulti comunque fresco e naturale. No, quindi, all'effetto mascherone o alla pioggia di brillantini che rischia solo di appesantire il tutto. I prodotti must have sono il gloss, l'immancabile rossetto rosso, l'ombretto metallico, l'illuminante.

Gold e silver sugli occhi

Oro e argento sono i colori metallici che rendono immediatamente prezioso il beauty look. L'oro è una nuance calda, che richiama immediatamente l'atmosfera festiva. Champagne e rame sono le sue valide alternative e tutti sono perfetti da abbinare a tocchi più decisi, per giocare di contrasto e calibrare con un tocco strong. Un ombretto shimmer di questo tipo è perfetto assieme a un'elegante riga di eyeliner nero o per i più pratici a uno smokey eyes realizzato col marrone, che dà estrema profondità allo sguardo. L'argento si presta ad abbinamenti glam rock più d'impatto, magari col blu elettrico o col nero. Per garantire maggiore durata, il segreto è utilizzare un velo di primer prima dell'applicazione dell'ombretto, sia in polvere che in crema.

Kiko

Glitter sì ma sulle ciglia

Chi l'ha detto che i glitter vanno bene solo sugli occhi: a Capodanno si può osare anche col mascara glitterato. Questo prodotto è perfetto per dare allo sguardo un tocco estremamente magnetico. Ha un grande effetto scenico, ma rischia di essere poco performante in termini di volume e lunghezza, soprattutto su ciglia già sottili o corte. Ecco perché andrebbe applicato al di sopra del mascara abituale, così da massimizzare l'effetto. Esistono versioni di ogni colore, così da poter realizzare il migliore abbinamento con l'outfit. Se si opta per questo prodotto, meglio prediligere una palpebra nude o uno smokey molto sfumato, che possa realmente far risaltare le ciglia e non "disperdere" l'effetto.

Natasha Denona

Labbra glossy o rossetto rosso: questo è il dilemma

A Capodanno il rossetto rosso è un must have senza tempo che fa fatica a passare di moda: le labbra di velluto, piene e intense, sono perfette per un beauty look seducente. A suo favore, questa tonalità ha il fatto di possedere infinite sfumature: ognuno ha la sua, quella che si adatta all'incarnato, al colore di occhi e capelli al meglio. Bisogna solo trovarla! Si va dal ciliegia al rosso fragola, dal rubino al borgogna, ma in ogni caso oltre alla giusta tonalità conta l'applicazione. Il rossetto rosso ha bisogno di estrema precisione e questo lo rende un prodotto temutissimo, perché serve manualità. Fare un contorno con una matita leggermente più scura può essere d'aiuto, ma per chi non ama enfatizzare le labbra in questo modo c'è la possibilità di una matita trasparente: delinea il contorno labbra senza segnarlo col colore, ma impedisce al rosso di uscire fuori dai bordi col passare delle ore.

Dior Beauty

Le labbra devono essere perfettamente idratate e senza pellicine, che danno un effetto antiestetico: è consigliato uno scrub prima dell'applicazione, per renderle lisce e pronte ad accogliere il prodotto. Il rossetto rosso è perfetto se si sceglie un make-up shimmer sugli occhi o per chi vuole puntare tutto sulle labbra, magari nel contesto di un beauty look minimal e naturale, solo con un velo di mascara e base glow: davvero sofisticato. Viceversa, il gloss dona luce anche alle labbra dunque è perfetto per un effetto più glamour.

Fenty Beauty

Come usare l'illuminante

L'illuminante serve a dare al viso strategici punti luce. Il segreto sta in un'applicazione mirata e studiata, che non coinvolga tutto il volto, che rischia di diventare un antiestetico faretto. Bisogna concentrarsi sulla parte alta, quella toccata dalla luce naturale, che colpendo quello specifico punto va a dagli un'estrema brillantezza tridimensionale esaltata a ogni minimo movimento, che cattura subito l'attenzione. Bisogna quindi soffermarsi su zigomi, arcata sopraccigliare, punta del naso, angolo interno dell'occhio, arco di Cupido sul labbro superiore.