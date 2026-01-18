Il make-up del 2026 ha gli occhi in primo piano: addio nude, torna l’ombretto colorato

il 2026 sarà l’anno del ritorno al colore, in fatto di make-up. Addio look da clean girl e addio ombretti nude: è il momento di sbizzarrirsi.

Chappell Roan, make–up di Aali Scharf

Le sorelle Kardashian-Jenner hanno fatto del nude il loro imperativo in fatto di make-up, diventandone le massime esperte. La loro estetica ha dominato incontrastata negli ultimi anni. Quello di Kim e Kylie è un make-up che ha il contouring assoluto protagonista per calibrare e giocare coi volumi del viso, andando a enfatizzare l'effetto filler con bronzer, correttore, terra.

Le vediamo sempre con labbra piene, realizzate con rossetti nei toni del marrone abbinati a matite più scure nel contorno abbinato trucco occhi sempre in toni neutri e caldi nelle sfumature del beige, bronzo e crema con un tocco di nero sfumato per dare profondità allo sguardo.

Instagram @ali.scharf

Ma nel 2026 questa tipologia di make-up sembra essere arrivata al capolinea. Nonostante Pantone abbia eletto Colore dell'Anno il Cloud Dancer, dunque un inaspettato bianco, il 2026 sarà l'anno del ritorno al colore, in fatto di make-up. E al diavolo il look da clean girl! Guardando le foto del passato solitamente inorridiamo, davanti a quell'ombretto blu spiaccicato sulla palpebra, quando da piccole facevamo i primi esperimenti rovistando nel beauty case della mamma. Ma forse, quell'ombretto blu è il caso di ripescarlo: stavolta usandolo correttamente e dandogli un senso!

Instagram @hungvanngo

Negli ultimi anni i colori accesi sono stati tenuti nel cassetto, a vantaggio appunto di tonalità neutre che ora è il caso di mettere da parte dando libero sfogo alla fantasia, all'estro creativo, alla voglia di osare un po' di più o semplicemente, di esprimersi oltre i canoni estetici. Ecco perché, forse, si sta assistendo a questo ritorno dei colori (anche molto saturati) un modo per scolpire il viso imprimendogli un proprio senso, un proprio guizzo, tornando un po' agli anni Ottanta. È un approccio potenzialmente più creativo, che nulla toglie al fascino del nude, che resta la scelta perfetta quando invece si vuole risultare sofisticati e sembrare dive da passerella.

Instagram @isamayaffrench

Gli ombretti colorati danno sicuramente uno spazio più ampio alla personalizzazione del make-up e del beauty look. Da solo, già basta a mettere occhi e sguardo in primo piano, che si tratti di un ombretto pigmentato da applicare sulla sola palpebra o di uno dall'effetto shimmer-metallico che si può sfumare verso le sopracciglia. Niente minimalismo nel 2026, perché si ha voglia di uscire dalla zona di comfort, dall'omologazione, dai visi tutti uguali. Ecco perché si va in direzione di qualcosa di meno "banale".

@makeupforever

L'effetto wow non passa solo per i colori tradizionali, come il blu, il viola e il verde. È il momento giusto per riscoprire anche tonalità fluo e neon. Sì, quindi, anche al mascara colorato per coloro che vogliono davvero che gli occhi siano un tripudio di colori che non passa inosservato, dando vita a qualcosa di divertente, giocoso, vivace e di grande impatto visivo. E ovviamente, seguendo questa ottica, è il momento di dire addio al classico eyeliner nero: elegante e sofisticato certo, ma le varianti colorate possono davvero imprimere un twist in più allo sguardo.