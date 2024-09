video suggerito

Colori unghie per l’autunno 2024: 6 tendenze da imitare per essere alla moda Andate alla ricerca di una manicure di tendenza per l’autunno 2024? Smalto nero, rosso o nei colori della terra: ecco alcune idee a cui ispirarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'autunno 2024 è iniziato ed è arrivato il momento di cominciare a informarsi sulle tendenze di stagione, così da essere più fashion che mai in ogni occasione, da dove partire? Dalla manicure, un dettaglio all'apparenza secondario ma che in verità riesce ad aggiungere un ulteriore tocco glamour a qualsiasi look. Così come in tutte le stagioni, anche in questi mesi autunnali si possono individuare dei colori must, considerati irrinunciabili da coloro che vogliono essere sempre sul pezzo in fatto di trend. Se non si vuole puntare sul classico french, si può scegliere un più audace rosso fuoco oppure un nero dall'animo goth, fino ad arrivare a delle tinte più originali come il verde salvia e il vinaccia. Ecco i consigli da seguire e le idee a cui ispirarsi per sfoggiare una nail-art autunnale alla moda.

La tendenza per l'autunno è il red power

Con l'arrivo dell'autunno e delle prime giornate fresche post vacanze bisogna dire addio alle tinte vitaminiche e fluo anche quando si parla di manicure.

Red power manicure

Tutte quelle che, però, non amano gli smalti in nuance neutre saranno liete di sapere che quest'anno nella nail-art spopolerà il "red power". Via libera, dunque, a tutte le gradazioni di rosso, dalle sfumature accese al ciliegia, fino ad arrivare alle varianti più scure che vanno nel bordeaux. Sebbene si tratti di uno smalto "evergreen", risulta sempre sofisticato, elegante e audace.

Smalto rosso ciliegia

Ritorna il colore marrone

Tra i colori simbolo dell'autunno non può che esserci il marrone, un chiaro rimando alle foglie che cadono dagli alberi proprio in questa stagione. Quali nuance scegliere per una manicure "a tema"?

Manicure ruggine

Gli smalti da avere sono quelli dalle sfumature profonde e brillanti che riescono a esaltare l'incarnato, dal color cioccolata all'oro a effetto metallico. L'effetto finale sarà super glamour e soprattutto in pieno trend autunnale.

Smalto marrone

Fiori e tonalità della terra per unghie autunnali

Chi ha detto che i fiori sono una prerogativa esclusivamente primaverile? La verità è che si adeguano a ogni stagione, anche a quella autunnale, l'importante è scegliere dei diversi colori a seconda del periodo dell'anno in cui ci si trova.

Manicure nelle tonalità della terra

Le sfumature che si ispirano ai toni della terra sono in perfetto stile autunnale, dal marrone all'arancione, fino ad arrivare al verde acido. Tutte coloro che non amano le manicure monocromatiche possono dunque aggiungere a una base neutra una nail-art fiorata in queste tonalità.

Manicure autunnale

Tra i colori dell'autunno vinaccia e ruggine

Chi non ama essere convenzionale e preferisce seguire in modo meticoloso i trend di stagione deve sfoggiare una manicure nei toni simbolo dell'autunno 2024, il vinaccia e il ruggine, ovvero nelle sfumature del viola e del marrone aranciato. Sebbene vengano da sempre associati a questa parte dell'anno, ora sono tornati in gran voga, tanto da diventare un must nella nail-art.

Manicure vinaccia

Il nero per le unghie è il must have per l'autunno 2024

Chi è ormai stanco delle tinte pastello e dei colori vitaminici dell'estate può puntare su una manicure "di rottura". Il nero è il colore perfetto per aggiungere un tocco dark al proprio stile, soprattutto se declinato in una variante luminosa con qualche cristallo applicato o con qualche dettaglio a contrasto. Come se non bastasse, lo smalto total black è l'ideale per andare sempre "sul sicuro" in fatto di abbinamenti con gli abiti.

Smalto nero per l'autunno

Effetto glazed per chi vuole unghie originali

Dopo aver spopolato sia in primavera che in estate, anche nell'autunno 2024 ritornano le unghie a effetto glazed, ovvero così lucide che sembrano essere "glassate". Naturalmente nella scelta dei colori bisogna adeguarsi ai trend di stagione: addio alle tinte vitaminiche e via libera alle sfumature più scure, dalle nuance ispirate alla terra ai rossi intensi, fino ad arrivare ai verdi, dal salvia all'oliva. In tutti i casi l'importante è aggiungere quel tocco luminoso che crea una manicure "zuccherata" capace di donare luce all'incarnato.

Glazed nails