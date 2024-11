video suggerito

Colori unghie inverno 2024: idee e tendenze da seguire Quale manicure sfoggiare per essere trendy nell'inverno 2024? A spopolare quest'anno saranno i colori freddi, dal blu al viola, anche se si potrà osare con qualche tocco di glitter: ecco gli smalti must e le idee a cui ispirarsi per una nail art in pieno stile invernale.

A cura di Valeria Paglionico

L'inverno 2024 si avvicina ed è arrivato il momento di informarsi sulle mode di stagione, così da essere super trendy fin dalle prime giornate fredde dell'anno. Al di là degli abiti e degli accessori must del momento, per essere cool è necessario puntare tutto su una manicure a tema "winter", meglio se nei colori di tendenza. Quest'anno a spopolare saranno le palette di tinte fredde e intense, dal nero al blu, fino ad arrivare al verde e al viola, anche se si potrà aggiungere un tocco scintillante e originale con qualche glitter o con il classico french rivisitato in chiave multicolor. Ecco quali sono gli smalti da sfoggiare in inverno e le idee più glamour a cui ispirarsi.

Il colore verde oliva per unghie invernali

Tra i colori must dell'inverno 2024, soprattutto quando si parla di manicure, c'è il verde oliva, una nuance originale ed elegante ma allo stesso tempo abbastanza sobria.

Manicure verde oliva

Una nail-art in questa tinta può essere monocromatica o con qualche unghia a contrasto, magari sempre nei toni del verde oppure in qualche nuance fredda tipicamente invernale, l'importante è che ci sia un tocco di "oliva" sulle proprie unghie.

Nail-art sui toni del verde

Lo smalto blu intenso è il must have dell'inverno

Un'altra manicure che si rivelerà perfetta per l'inverno è quella blu, il colore simbolo del freddo e della neve. Che si tratti di un blu cobalto, di un blu a effetto metallico o di un blu notte, non importa, l'unica cosa che conta è che lo smalto sfoggiato sia super intenso.

Manicure blu

Coloro che si destreggiano bene con la nail-art possono anche aggiungere qualche cristallo su qualche unghia, qualche decorazione bianca in stile invernale o semplicemente qualche tocco sparkling: il risultato sarà sempre super glamour.

Manicure blu glitter

Unghie nere per chi ama essere alla moda

Chi ha detto che la manicure dark è troppo "macabra"? La verità è che è il simbolo per eccellenza dell'eleganza invernale: sta bene su tutto e aggiunge un pizzico di mistero a ogni look. Anche in questo inverno 2024-25 lo smalto nero sarà un vero e proprio must, soprattutto se declinato in versione lucida.

Manicure total black

Per stemperare il total black, inoltre, si possono usare piccole decorazioni variopinte, dettagli accesi su alcune unghie, cristalli e glitter oppure uno smalto a effetto metallico che aggiunge sfumature tra il bianco e il grigio.

Manicure nera e gold

Il viola lucido o con i glitter

L'ultimo colore freddo di tendenza per l'inverno 2024 è il viola, dunque non può proprio mancare in una manicure in perfetto winter style. L'ideale sarebbe scegliere uno smalto lucido in una nuance scura e intensa, anche se si può aggiungere un effetto sparkling con una passata di glitter.

Manicure viola

Sebbene le unghie scintillanti vengano considerate una prerogativa del periodo delle feste natalizie, in verità sono perfette anche per il resto per l'inverno, soprattutto quando il proprio stile è abbastanza minimal e sobrio. Chi non riesce proprio ad osare con un simile scintillio può limitarsi a decorare giusto un paio di unghie con uno smalto glitter.

Manicure viola glitter

Il french che non passa mai di moda

Chi preferisce puntare su una manicure invernale tradizionale può sfoggiare il classico french, quello con la base bianco latte e le punte bianco gesso che non passa mai di moda.

French manicure

Raffinato, originale ma non eccessivo e glamour: questa nail-art bicolor è perfetta per chi desidera aggiungere un tocco di classe al proprio winter style. Un'idea per declinare questa tendenza in modo anti-convenzionale? Usando uno smalto nei colori di stagione, dal blu al viola, fino ad arrivare al nero glitterato, per le punte delle unghie. In periodo natalizio, inoltre, si può osare anche con un rosso fiammante.

French manicure colorata