La manicure dell’autunno 2024 è come quelle di Elodie: è il momento delle unghie ballerina dark Smalto dark a effetto glassato e unghie ballerina extra long: la manicure di Elodie detta la tendenza dell’autunno 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

L'autunno 2024 è entrato nel vivo e dobbiamo arrenderci a dire addio, o almeno arrivederci, all'estate. La nuova stagione porta con sé nuovi colori: basta guardarsi intorno per sentire il calore dei toni caldi del foliage, coi tappeti di foglie fatti di rosso, ocra, arancio, marrone. Con l'abbassarsi delle temperature cambiano anche le nuance di tendenza per make-up e nail art, che si fanno meno pastello e più scuri. Sulle unghie, vincono le tonalità della terra quest'anno, ma sono gettonatissimi anche vinaccia, ruggine, rosso. Il nero resta un must have intramontabile, soprattutto nella sua versione glazed. Elodie ha immediatamente intercettato la tendenza e l'ha fatta sua.

La nail art trendy di Elodie

Cantante, ma anche modella. Ormai Elodie sa imporsi anche come diva della passerella. Qualche settimana fa ha sfilato a Parigi in occasione del défilé di L’Oréal Paris, accanto a grandi star internazionali. Erano presenti anche Andie Macdowell e Jane Fonda, con le loro chiome d'argento. Elodie ha indossato un abito d'archivio firmato Armani Privé, della collezione Autunno/Inverno 2009 del brand, abbinato a un paio di sandali Giuseppe Zanotti: un outfit total black completato con una nail art dark. La scelta di Elodie è quella che vedremo più spesso nelle settimane a venire. Le sue unghie, infatti, sono la tendenza dell'autunno 2024, che vuole le unghie glassate, ossia luminosissime, colorate con tinte scure e forti. Il nero è un must have che non stanca mai in questo senso.

Cosa sono le unghie ballerina

Si chiamano unghie ballerina: il nome spiega un po' la forma di questa manicure, che è un incrocio tra le unghie a mandorla e quelle quadrate. La forma ricorda, per l'appunto, la scarpetta di una ballerina di danza classica, con la sua punta di gesso. I lati esterni delle unghie ballerina si assottigliano e si vanno a restringere gradualmente verso la punta, che viene però limata in maniera netta e squadrata. Lateralmente si deve notare come una piccola bombatura. Vengono chiamate anche coffin nails. Sono una manicure molto femminile, che rende visivamente più lunga la mano e più affusolate le dita. Sono quindi perfette per chi ha le mani piccole e cerca un beauty look sofisticato, elegante, raffinato. I colori nude accentuano l'effetto chic, quelli scuri invece donano sicuramente un tocco più strong e rock.