Quando la manicure diventa opera d’arte: la nail-art più trendy del momento è quella scultorea Quali sono le manicure più trendy (e Instagrammabili del momento)? Quelle scultoree che sembrano essere vere e proprie opere d’arte: ecco com’è nata la mania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Dimenticate le manicure sobrie e minimal, di quelle in colori basic o al massimo in tinte vitaminiche: il trend del momento sono le nail-art scultoree, meglio se XXL, di quelle che non possono passare inosservate. Per essere super trendy durante la fine dell'estate è necessario trasformare le unghie in vere e proprie opere d'arte, così da "distinguersi dalla massa" con un tocco di originalità. Sui social questo trend appariscente sta letteralmente spopolando e, come se non bastasse, anche le star amano la mania, non potendone proprio fare a meno durante le loro sfilate sui red carpet internazionali.

Com'è nato il trend delle unghie scultoree

Chi è che ha lanciato il trend delle unghie scultoree? Il famoso nail artist Juan Alvear. Formatosi alla Cooper Union di New York come pittore e sculture, si è sempre distinto per originalità nel mondo dell'arte. Ha debuttato con le sue manicure stravaganti e sopra le righe per caso, si trattava di esperimenti intrapresi per divertimento ma che fin da subito ottennero un incredibile successo.

Una manicure di Juan Alvear

Unghie rosa Barbie, decorate con degli scarabocchi fluo o con dei disegni surrealisti: i design di Alverar hanno sfidato le mode di stagione ma sono riuscite lo stesso a imporsi come veri e propri must. La notorietà è arrivata grazie a star del calibro di Lil Nas X, Rosalía e Charli XCX, che hanno cominciato a sfoggiare le sue unghie appariscenti sui red carpet internazionali.

La manicure scultura

Le manicure scultoree spopolano sui social

La nail-art firmata da Juan Alvear destinata a diventare un vero e proprio must è quella XXL decorata con colori fluo, gemme, cristalli e disegni originali.

La manicure opera d'arte

Certo, le manicure scultoree spesso si rivelano poco pratiche per condurre una normale quotidianità senza impedimenti, ma è chiaro che sono incredibilmente d'impatto, tanto da spopolare anche su TikTok e Instagram, dove gli hashtag a tema superano i 30 milioni. Insomma, il trend del momento è quello di trasformare la manicure in una vera e propria opera d'arte, così da rendere davvero unico e originale ogni tipo di look.