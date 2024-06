video suggerito

Summer vibes sulle unghie, questa estate la nail art è effetto neon e fluo Verde, giallo, fucsia: d’estate sulle unghie vale tutt, purché la nail art sia coloratissima e fluo con effetto neon protagonista, per una sferzata di energia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Messi da parte i toni pastello, delicati e floreali, che hanno dominato nel periodo primaverile, d'estate si cambia completamente registro e sulle unghie fanno la loro comparsa nuance ben più accese e vibranti. Le nail art protagoniste dell'estate sono quelle all'insegna dei colori vitaminici, quelli che al primo sguardo comunicano energia e solarità: quelli con cui non si passa mai inosservati. Che si tratti di manicure monocolore o arcobaleno, dal finish opaco oppure effetto specchio, con french o con applicazioni: l'unico imperativo è "accendersi" coi colori fluo e neon. In commercio esistono anche smalti che letteralmente si illuminano al buio.

Le nail art effetto neon di tendenza per l'estate

I colori neon hanno il vantaggio di essere estremamente frizzanti: sono perfetti per le nail art estive, proprio perché comunicano solarità e danno un'immediata sferzata di energia. Giallo, verde, fucsia, corallo, lime: sono le nuance che si prestano maggiormente ad "accendersi" e a rivitalizzare immediatamente le unghie, saturandole di un colore allegro e vistoso.

La nail art di Selena Gomez, Instragram @tombachik

Proprio perché i colori neon sono estremamente saturi e vividi, in una nail art più delicata si può optare per un abbinamento con colori neutri come il beige. Viceversa, chi davvero vuole osare può abbinarli al bianco ottico o può abbinarli tra loro. Le possibilità sono infinite. Un'idea che non stanca mai è la french, con la lunetta fluo e l'unghia lasciata nel suo colore naturale, magari con un velo di smalto leggermente glitterato per dare un tocco di luce in più.

Chi ama giocare con le fantasie, può realizzare dei pois oppure dei pattern geometrici o ancora dei piccoli disegni (dalla frutta in miniatura alle intramontabili trame animalier). Sul fronte della nail arte monocolore, un'alternativa più originale è la tecnica sfumata: la stessa tonalità, ma declinata dalla tonalità più chiara a quella più scura sull'unghia.

Anche il tie dye donaun effetto simile, con sfumature casuali e sempre diverse. In commercio esistono prodotti che replicano alla perfezione l'effetto "evidenziatore": sono smalti che rendono le unghie luminescenti al buio, una volta che vengono colpite da una fonte luminosa naturale o artificiale. Sono l'opzione perfetta per eventi notturni, feste in spiaggia, serate in discoteca.