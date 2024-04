video suggerito

I colori pastello per le unghie sono la tendenza per la primavera 2024 La manicure must della primavera 2024? Quella pastello. Lilla, verde menta, azzurro, giallo o rosa tenue: ecco le idee a cui ispirarsi e gli smalti da usare per sfoggiare una nail-art super trendy.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera 2024 è arrivata e intendete aggiungere un ulteriore tocco glamour alla vostra immagine? Potete puntare tutto sulla manicure pastello, la più trendy di stagione. I colori tenui ma allo stesso tempo originali, dal lilla al rosa confetto, fino ad arrivare all'azzurro, al giallo chiaro e al verde menta, sono i più cool del momento e non possono mancare sulle vostre unghie. Si può puntare sull'effetto monocromatico, sulle sfumature variopinte o, ancora, sui fiori sui e disegni a tema, l'unica cosa che conta è che si scelga una nuance in pieno "spring mood": ecco gli smalti da usare e le idee più fashion a cui ispirarsi per una perfetta nail-art primaverile.

La primavera si tinge d'azzurro

L'azzurro tenue, quello che va nel carta da zucchero o anche nei toni del ghiaccio, è da sempre associato all'arrivo della primavera e anche in questo 2024 risulta essere super trendy. Le manicure in questa nuance possono spaziare tra diversi effetti: si può usare un unico smalto lucido, una variante matte oppure, ancora, lo si può utilizzare solo sulle punte, così da rivisitare in chiave spring il classico french. L'importante è che nella nail-art ci sia almeno un tocco di azzurro.

Manicure azzurra

La manicure rosa è il must della primavera

Il rosa è il colore perfetto per coloro che vogliono una manicure primaverile ma non troppo audace. È importante scegliere bene la tonalità: niente fucsia o rosa Barbie, via libera, invece, al cipria o al rosa tenue, delle nuance capaci di fondere glamour ed eleganza in un unico tocco, anche perché si adeguano a qualsiasi forma, dalle unghie quadrate a quelle tonde, fino ad arrivare a quelle a mandorla o alle varianti XXL.

Manicure rosa pastello

Nail-art giallo pastello

Un'alternativa originale alle classiche manicure pastello per la primavera? Quelle sui toni del giallo chiaro. L'effetto monocromo è il più sobrio (anche se risulta ugualmente d'impatto), ma se si vuole osare si possono aggiungere sulle singole unghie delle linee a contrasto oppure dei fiorellini variopinti, così da spezzare la tinta unita. Se la nail-art total yellow vi sembra un po' "too much", potreste optare anche per dei disegnini in stile spring su delle unghie nude: così facendo, si rimarrà legate alla tradizione ma senza rinunciare alle tendenze del momento.

Manicure gialla

Verde menta, la manicure della primavera

Visto che la primavera richiama i colori della natura, nella lista di nuance must di stagione non può mancare il verde. I toni del menta, in particolare, sono perfetti per una manicure super trendy, soprattutto se abbinati a delle unghie corte e monocromatiche. Le meno audaci possono optare anche solo per alcune dita in questo colore, l'effetto spring sarà ugualmente assicurato.

Unghie menta

Unghie color lavanda

Tra i colori simbolo della primavera 2024 c'è in assoluto il lilla, la nuance per tradizione associata alla profumatissima lavanda. Delicato, elegante e d'impatto: il lilla è l'ideale per rendere la bella stagione ancora più splendente. Per una nail-art super glamour bisogna puntare sull'effetto monocromatico ma, in alternativa, si possono aggiungere delle unghie in viola più acceso oppure, ancora, delle piccole decorazioni a forma di fiore su qualche dito.

Unghie lilla

Manicure multicolor per la primavera

L'ultima idea originale a cui ispirarsi per la manicure? Unghie multicolor, naturalmente tutte in nuance pastello. Ogni unghia dovrà essere in una diversa tinta e la "sequenza" dovrà essere ripetuta anche sull'altra mano. In questo modo si riuscirà sia a seguire il trend più gettonato di stagione, quello degli smalti pastello monocromatici, sia ad aggiungere un tocco davvero originale alla propria immagine. In quante opteranno per questa proposta di stile?

Unghie multicolor