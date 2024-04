video suggerito

Trend "stone nails": le unghie grigie sono di moda questa primavera

A cura di Annachiara Gaggino

La manicure per la sfilata di Puma (Instagram @nailsbymei)

L'arrivo della primavera segna un momento di passaggio. Si passa a look più vivaci, colorati, i vestiti si accorciano aspettando l'estate e i maglioni di lana vengono riposti nell'armadio fino al prossimo autunno; c'è aria di rinnovamento, e la manicure non fa eccezioni. Se le tendenze smalto per la bella stagione vede come protagonisti i colori pastello, il lilla e il pesca, oltre che decori dai sapori bucolici, sui social sta spopolando un nuovo trend, che ha preso il nome di "stone nails". Il riferimento è comunque materico, il nuovo colore delle unghie è quello della pietra. Se il grigio può sembrare un colore freddo per l'arrivo delle giornate soleggiate, in verità questo smalto risulta molto luminoso grazie alle sfumature azzurre e lilla. Questo colore si addice a chi vuole un effetto elegante e raffinato, in pieno stile quiet luxury.

Stone nails: come ottenere il grigio perfetto

Non è facile, però, ottenere il colore ideale. Quello sbagliato, infatti, potrebbe risultare cubo e non dare quelle vibes primaverili che la giusta tonalità è in grado di emanare. A spiegare come non sbagliare è venuta in soccorso è Alix Earle, influencer di TikTok che ha svelato il trucco per ottenere la sfumatura perfetta. Bisogna scegliere il giusto grigio, arricchendolo con un riflesso azzurro e poi concludere con l'applicazione di un finish gloss e brillante. Prestare molta attenzione ai dettagli, sia che si decida di farlo da soli, che se ci si affidi a un professionista, controllare scrupolosamente i riflessi del colore scelto e, con la scelta corretta, si potrà ottenere l'effetto di una pietra che viene bagnata da un ruscello di montagna, proprio come dice il nome della tendenza.