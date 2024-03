Colori unghie primavera 2024: 8 idee di tendenza da imitare La primavera 2024 sta arrivando e non volete farvi cogliere impreparate? Vi basta partire dalla manicure: ecco quali sono i colori must e le idee a cui ispirarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La primavera 2024 è ormai arrivata e con lei anche il desiderio di rinascita, la voglia di lasciarsi alle spalle lo stress e la pesantezza dell'inverno. Quale migliore occasione di questa per aggiungere un tocco fresco e sbarazzino al proprio look? Per farlo basta partire dalla manicure. Sono molti i colori di tendenza della bella stagione, da quelli pastello alle tinte vitaminiche, e in tutti i casi è possibile renderli ancora più originali con qualche dettaglio creativo. Smalto color pesca, unghie cangianti, baby blue manicure: ecco tutte le tendenze da seguire per rendere la propria primavera super glamour in pochi minuti.

Lo smalto must della primavera 2024 è pastello

L'arrivo della primavera coincide con una vera e propria esplosione di colori e anche la manicure non può fare a meno di adeguarsi. Le nuance con cui decorare le proprie unghie durante la bella stagione? Quelle pastello, dal rosa al verde, fino ad arrivare all'azzurro e al giallo. Si può optare per un effetto monocromatico o per una nail art ombré, ovvero solo con le punte variopinte in stile french, ma in entrambi i casi non bisogna rinunciare agli smalti dalle tinte fresche, romantiche e delicate che si riveleranno perfette per ogni occasione.

Manicure pastello

Manicure a fiori per la primavera

La manicure floreale è un vero e proprio must della primavera. Sebbene a primo impatto possa sembrare un cliché poco originale, in verità sarà perfetta per aggiungere un tocco sbarazzino al proprio stile. Femminili, romantici e variopinti: i fiori riprodotti sulle unghie rendono ogni tipo di look originale. Si possono mettere alla prova le proprie doti artistiche o semplicemente ci si può servire di qualche sticker, l'importante è lasciare libero sfogo alla propria creatività.

Leggi anche Verde pistacchio, il colore di tendenza per le unghie della primavera 2022

Manicure floreale

Unghie cangianti in primavera

Un'altra manicure particolarmente gettonata per la primavera 2024 è quella cangiante, ovvero realizzata con degli smalti lucidi che assumono mille sfumature colorate a seconda di come si muovono le dita. Che si decorino con uno smalto a effetto multicolor tutte le unghie o solo le centrali, non importa, l'unica cosa certa è che il risultato sarà sempre super originale.

Manicure cangiante

La manicure baby blue

Come già detto in precedenza, i colori pastello sono tra i must della primavera ma ce n'è uno in particolare che risulta essere particolarmente in trend. Si tratta del baby blue, un azzurro molto chiaro che solitamente viene associato all'infanzia. Unghie monocromatiche, french o nail-art con stelle e cuori: ci si può sbizzarrire con la fantasia, il tutto senza mai rinunciare a un tocco di celeste tenue.

Baby blue manicure

Gli smalti primaverili vitaminici

Coloro che con l'arrivo della primavera si sentono energiche e vitali possono dire no ai colori pastello e optare per qualcosa di più deciso (ma ugualmente di tendenza). Gli smalti dalle tinte vitaminiche sono tra i must della bella stagione: giocosi, originali e soprattutto perfetti da sfoggiare quando si comincia ad avere la pelle abbronzata. Via libera, dunque, a fucsia, verde lime, blu elettrico, giallo fluo.

Nail-art vitaminica

Manicure lilla per la bella stagione

Tra i colori must della bella stagione 2024 c'è in assoluto anche il lilla. Le manicure più originali da creare con questo colore a metà tra il pastello e l'effetto fluo? Quelle tridimensionali con decorazioni pop ma anche quelle ispirate al classico french ma con le punte colorate.

Manicure lilla

Il pesca è il colore della primavera

Lo smalto che non potrà proprio mancare sulle mani delle fashion addicted più incallite è in assoluto quello color pesca. Il peach fuzz è il colore del 2024 secondo Pantone e anche nell'universo beauty sta conquistando tutti. Manicure monocromatica, french laterale, smalto pesca abbinato a dettagli oro metallico: basta sbizzarrirsi con la propria creatività per donare a questa tinta sbarazzina e delicata un tocco di originalità in più.

Manicure pesca