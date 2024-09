Andie MacDowell e Jane Fonda coi capelli grigi in passerella al grido di “Silver Not Sorry”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Andie MacDowell e Jane Fonda

Kendall Jenner, Eva Longoria, Cara Delevingne: le ambassador internazionali di L'Oreal Paris erano tutte in passerella per l'annuale sfilata organizzata dal brand. L'evento rientra nella programmazione della Settimana della Moda di Parigi ed è un momento di riflessione, oltre che di festa. Il tema di questa edizione era "Walk Your Worth", un modo per celebrare l'emancipazione femminile, l'inclusione e la sorellanza. Lo show si è svolto in Place de l'Opéra, location scelta perché qui hanno avutoi modo di essere rappresentate grandi donne: dalla sempre libera Carmen alla ribelle Juliette, anche Le Défilé L'Oréal Paris ha voluto accendere il faro sui tanti modi di essere donna, sui tanti modi in cui si può esprimere la propria femminilità, la propria bellezza, la propria unicità. In passerella c'erano anche due amiche di vecchia data del marchio, scelte per essere portavoci dei valori che L'Oreal vuole esprimere: Jane Fonda e Andie MacDowell.

Body positivity e age diversity in passerella

Sembrava che la moda volesse impegnarsi per dare un nuovo corso al settore. Sembrava che ci si volesse prodigare di più sul fronte dell'inclusività, tenendo maggiormente conto della varietà di corpi esistente, così da dare una rappresentazione adeguata e realistica della società. Parole come body positivity, curvy, plus size hanno avuto un'enorme cassa di risonanza sui social, un'eco che si è poi riversata anche in passerella, dove hanno fatto la loro comparsa modelle che un tempo non avrebbero mai avuto spazio. Ashley Graham è stata la primissima paladina di questa battaglia in nome di una moda inclusiva e dopo di lei si sono affermate anche Paloma Elsesser, Candice Huffine, Jil Kortleve, Precious Lee: le grandi Maison le hanno scelte per i loro show, le abbiamo viste sfilare in nome del cambiamento.

Andie MacDowell

Un cambiamento che si è poi esteso anche all'age diversity, ossia alla presenza di modelle over 40, in rappresentanza di una bellezza slegata da stereotipi legati all'età, per dimostrare che questo concetto ha più a vedere con l'accettazione di sé che con la tanto decantata perfezione. Solo 4 modelle over 40 hanno sfilato alla Milano Fashion Week appena conclusa, un numero molto basso. Di contro, in apertura di Paris Fashion Week, si è visto brillare in passerella due donne iconiche, diventate il simbolo della bellezza senza età: Jane Fonda e Andie MacDowell.

Andie MacDowell

Jane Fonda e Andie MacDowell sfilano per L'Oreal

Andie MacDowell e Jane Fonda sono scese in passerella durante la sfilata L'Oreal vestite d'argento, la prima con un abito strapless aderente tempestato di strass, la seconda con un trench scintillante dalla cintura in vita abbinato a un paio di sneakers metallizzate. Entrambe hanno sfilato sfoggiando fieramente i loro capelli grigi. Non a caso sullo schermo alle loro spalle c'era proprio la scritta "Silver Not Sorry". Le due donne, rispettivamente 66 e 86 anni, sostengono la libertà delle donne di decidere sulla propria immagine, senza che prendano il sopravvento stereotipi di perfezione o modelli di eterna giovinezza.

Jane Fonda

Non vogliono scusarsi per la loro età e per i loro capelli bianchi, perché i loro corpi non sono più quelli di prima. Andie MacDowell ha a lungo parlato della sua scelta: inizialmente persino i suoi figli erano contrari e i manager le consigliavano di usare delle parrucche. Tutto, ma non i capelli grigi naturali, come fosse un sacrilegio, come se fosse un danno per la carriera. E in effetti la denuncia da alcune attrici di Hollywood è arrivata. Sharon Stone, per esempio, ha parlato delle minori possibilità offerte alle donne over 40, che sentono la pressione di dover mantenere un aspetto eternamente giovane. Orgogliosa di sé, Andie MacDowell non ha mai fatto passi indietro in questa sfida agli stereotipi. Oggi è una donna serena e in pace con la propria età, che si gode ogni momento, perché non sono certo i capelli grigi a poterle impedire di essere felice.