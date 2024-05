video suggerito

Helen Mirren è la regina del red carpet a Cannes: col maxi abito viola sfida la scaramanzia Nella penultima serata del Festival di Cannes le over 60 si sono prese la loro rivincita. Oltre ad Andie MacDowell, sul red carpet c’era anche Helen Mirren, che ha sfidato le convenzioni (e la scaramanzia) sfilando con un maxi dress viola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La 77esima edizione del Festival di Cannes è arrivata alle sue battute finali: nell’attesa di scoprire il nome del film vincitore durante la cerimonia di chiusura che andrà in scena questa sera, è possibile “passare in rassegna” i look da red carpet più belli sfoggiati dalle star. Ieri, in occasione della prima di The Most Precious of Cargoes, l'ultima pellicola in concorso, le over 60 si sono prese la loro “rivincita” dando prova di non avere alcun timore dell’età che avanza. Le grandi protagoniste della tradizionale sfilata sono state infatti Andie MacDowell ed Helen Mirren, entrambe meravigliose con i loro capelli grigi e le loro rughe sul viso. La seconda, in particolare, ha voluto sfidare la scaramanzia stravolgendo le regole di dress code: ecco cosa ha indossato.

Chi ha firmato l'abito viola di Helen Mirren

Se Andie MacDowell ha rispettato alla lettera il classico dress code da evento di gala brillando con un lungo e scintillante abito di paillettes, Helen Mirren si è fatta notare con una scelta di stile tutt’altro che tradizionale. È risaputo che nel mondo dello spettacolo il viola venga “bandito” perché considerato un “colore sfortunato”, ma l’attrice ha pensato bene di fregarsene della scaramanzia sfidando ogni tipo di convenzione.

Helen Mirren ed Andy MacDowell

Sul red carpet è apparsa meravigliosa ed elegante con un maxi dress firmato Elie Saab in color ametista, una nuance viola acceso che è impossibile non notare per la sua intensità. Si tratta di un modello Haute Couture in mikado di seta, con una doppia gonna drappeggiata dal lungo strascico e un bustier incrociato con maniche lunghe che ha abbracciato con eleganza le spalle.

Helen Mirren in Elie Saab

Helen Mirren sceglie un beauty look minimal

Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di slingback di vernice nera, e una scintillante parure di diamanti con collana e orecchini coordinati. A fare la differenza, però, è stato il beauty look di Helen Mirren. Da sempre fiera dei segni del tempo che porta sul viso, non ha provato a mascherarli, anzi, ha puntato su un make-up essenziale con un semplice tocco di blush sulle guance, un velo di rossetto fragola e tanto mascara per esaltare gli splendidi occhi verdi. Anche in fatto di capelli ha stravolto le regole: niente raccolti come vorrebbe la convenzione per le over 60, li ha tenuti sciolti e tirati all'indietro, mettendo in risalto il colore bianco lucente. Insomma, Helen Mirren è una diva senza tempo e per l'ennesima volta è riuscita a dare una lezione di stile alle colleghe giovanissime.

Il beauty look di Helen Mirren