video suggerito

Unghie Capodanno 2025: le manicure di tendenza e le idee scintillanti a cui ispirarsi Quale manicure scegliere per Capodanno 2025? Smalti glitter, decorazioni di cristalli e unghie rosse: ecco tutte le idee a cui ispirarsi per cominciare il nuovo anno con un tocco di glamour. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Natale 2024 è ormai passato ed è arrivato il momento di prepararsi alla festa più attesa dell'anno, quella di Capodanno 2025. Che si trascorra il 31 dicembre in casa con i cari o che si punti su un party scatenato in un locale, non importa, l'unica cosa certa è che non può mancare il look a tema. Da dove cominciare per essere trendy e perfettamente sul pezzo? Dalla manicure, un dettaglio capace di aggiungere un tocco glamour a qualsiasi outfit, anche quelli più semplici e sobri. Unghie glitter, con i cristalli o in gold&silver: la nail-art di Capodanno deve letteralmente brillare con l'effetto sparkling. Ecco le tendenze del momento e le idee scintillanti a cui ispirarsi per dare il via al 2025 col botto.

Manicure stellari con i cristalli per Capodanno 2025

La manicure più originale da sfoggiare a Capodanno 2025? Quella che mixa due trend del momento: lo smalto blu e le decorazioni coi cristalli. Con un po' di manualità (o semplicemente con l'intervento dell'estetista di fiducia), si può dare vita a una nail-art "stellare" con dei tocchi scintillanti su ognuna delle unghie: l'effetto sarà decisamente spettacolare. In alternativa si possono applicare semplicemente dei cristalli argentati su alcune delle dita, creando così un impeccabile effetto sparkling.

Manicure stellare

Unghie oro e argento per Capodanno

L'oro e l'argento sono due colori must del Capodanno e non possono mancare nel look di coloro che intendono dare il via al 2025 con qualcosa di super trendy. Le manicure in questi colori spopolano in occasione del 31 dicembre, soprattutto quando vengono abbinate a qualche tocco sparkling.

Leggi anche Cosa fare a Roma a Capodanno 2025: eventi e attrazioni il 31 dicembre

Manicure silver

Via libera, dunque, a smalti glitter, cristalli o unghie a effetto metallico: che si scelga di decorare tutte le dita allo stesso modo o che si preferisca solo qualche dettaglio brillante, l'importante è che al party di Capodanno le mani si "facciano notare".

Manicure gold

La manicure di Capodanno brilla con i glitter

Quale migliore occasione del Capodanno per brillare con cascate di glitter? Anche per dare il via al 2025 si può puntare su questa mania, certi del fatto che sarà in pieno stile "party".

Manicure con cristalli e glitter

I colori di tendenza dell'inverno sono il mocha mousse, il blu scuro, il verde bosco e il burgundy ma, considerando l'atmosfera di festa dell'ultima notte dell'anno, si può lasciare libero sfogo alla propria creatività. Argento, oro, rosa, rosso fuoco o effetto multicolor: l'importante è ricoprire le unghie di brillantini scintillanti.

Manicure glitter

Lo smalto rosso è l'evergreen delle feste anche per Capodanno 2025

Chi, infine, non vuole strafare in fatto di manicure può puntare sullo smalto evergreen delle feste, quello rosso. È il colore simbolo non solo del Natale ma anche del Capodanno e si rivela sempre la scelta giusta per rendere sofisticato e a tema ogni tipo di look.

Rosso glitter per Capodanno

L'ideale sarebbe puntare sull'effetto monocromatico, visto che si tratta di una tinta super vitaminica anche "al naturale". Naturalmente, però, se si intende aggiungere qualche tocco brillante si possono usare diversi trick, da uno strato di smalto trasparente ma glitterato solo su un paio di unghie all'applicazione di qualche cristallo.

Manicure rossa