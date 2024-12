video suggerito

Unghie di Natale 2024: i colori di tendenza e le idee a cui ispirarsi Le feste si avvicinano e desiderate una manicure a tema? Smalto dark, dettagli scintillanti e nail-art sui toni del rosso: ecco quali sono i colori must e le idee di unghie natalizie a cui ispirarsi per rendere glamour il Natale 2024.

A cura di Valeria Paglionico

Scintillanti, insolite, protagoniste del beauty look, le unghie natalizie 2024 si accendono di luce per dare spazio alla massima creatività. La nail art di Natale veste le vostre unghie dei colori tipici della tradizione, come il rosso e l'oro, ma non mancano altre tonalità chiare o, al contrario, dark. Insomma, l'invito è chiaro: perché non approfittare delle feste per provare una manicure diversa dal solito e in tema con il clima di questo periodo? Abbiamo selezionato alcune idee di unghie natalizie 2024 viste nei backstage delle sfilate da replicare per i giorni delle feste.

La manicure natalizia rosso fuoco

Lo smalto rosso è un vere e proprio evergreen nell'universo beauty, perfetto per aggiungere un tocco glamour e vivace a ogni look a prescindere dalla stagione in cui ci si trova.

Gold Nails

Nel periodo di Natale, in particolare, diventa ancora più gettonato, visto che è il colore simbolo delle feste. Una manicure total red è semplice ma allo stesso tempo a tema, elegante ma allo stesso tempo vitaminica: insomma, sfoggiare delle unghie rosse a Natale è quasi "un obbligo" per tutti coloro che amano essere sempre sul pezzo. Delle varianti originali? Quelle in cui si aggiunge qualche tocco di oro o di argento solo su alcune dita.

Manicure rossa

Lo smalto dark per le feste

Chi ha detto che lo smalto nero è un po' troppo cupo per le feste di fine anno?

Manicure dark per Natale

La verità è che si tratta una nuance super chic capace di aggiungere un tocco di classe a ogni tipo di look, anche quando si celebra il Natale in famiglia e con le persone care. L'importante è renderlo super lucido con un top coat ad hoc o magari con qualche strato di glitter su alcune unghie.

Unghiedellamadonna

Unghie gioiello per Natale 2024

A Natale un tocco sparkling non può mancare e anche in questo 2024 ritorna il trend delle manicure scintillanti. Se si vogliono evitare i classici glitter, si possono aggiungere veri e propri cristalli o perle su alcune delle unghie, così da trasformare un semplice smalto in un gioiello.

Manucurist

Cosa dire, invece, dei colori da scegliere? In caso di nail-art a effetto bling-bling, si ha totale libertà in fatto di nuance, anche se sarebbe bene scegliere quelli in stile invernale, dal bordeaux al blu notte, fino ad arrivare al cioccolato e al verde bosco.

@nail_designs

Manicure a tema natalizio

Chi, infine, a Natale vuole osare con un tocco di originalità, così da non passare assolutamente inosservato, può puntare su delle unghie con disegni a tema.

Unghie natalizie

Via libera agli adesivi tipicamente natalizi ma anche alle decorazioni di nail-art che riproducono stelle, fiocchi di neve o l'iconico viso di Santa Claus. Coloro che non sono particolarmente pratiche col disegno possono limitarsi ad aggiungere alla classica manicure rossa o bianca un'unica unghia a righe white&red che ricorda i classici bastoncini di zucchero.

Manicure a tema Natale

Unghie metalliche in oro e argento per Natale

Tra i colori must ed evergreen legati al periodo natalizio ci sono anche l'oro e l'argento, che risultano essere perfetti anche per le manicure a tema.

Unghie gold

Chi non ama glitter e scintillii e preferisce qualcosa di più rock può puntare sull'effetto metallico: sul mercato esistono molti smalti del genere, l'importante è scegliere le varianti gold e silver.

Unghie argento