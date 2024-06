video suggerito

Le tendenze make-up per l'estate 2024: dal contouring caldo ai rossetti che esaltano l'abbronzatura Lip gloss, ombretti shimmer, illuminante a volontà: le tendenze make-up per l'estate 2024 puntano a esaltare l'abbronzatura.

A cura di Giusy Dente

In vista dell'estate 2024 e del caldo le tendenze make-up si muovono in direzione di colori e tecniche capaci di far risaltare l'abbronzatura e di resistere al sudore. Vince il make-up waterproof, si confermano trend intramontabili i colori brillanti sugli occhi e le nuance accese sulle labbra, i must have di stagione che non stancano mai. Infine il contouring con terra e bronzer è d'obbligo per un bell'incarnato dai lineamenti caldi e definiti, che risalta sotto il sole.

Come fare il contouring caldo con terra e bronzer

Il contouring è uno step fondamentale per esaltare i lineamenti e, parallelamente, "correggere" alcuni punti deboli del viso. Si lavora di volumi, effetti ottici, luci e ombre: in questo modo si scolpisce il volto, utilizzando nuance scure abbinate a illuminanti, da calibrare a seconda delle zone che si vuole mettere in evidenza. Terra e bronzer sono i due prodotti essenziale per realizzare il contouring. Mentre la prima, più opaca, serve a uniformare l'incarnato dandogli un aspetto più caldo, il secondo è una sorta di cipria scura luminosa che dona all'incarnato un aspetto più abbronzato.

Come scegliere il blush per le guance

l blush permettono di dare allo sguardo un aspetto immediatamente più fresco e delicatamente acceso. Ogni carnagione e ogni sottotono, da quello più caldo a quello più freddo, ha una tonalità di blush che meglio si adatta ai colori del viso. Tendenzialmente le pelli chiare prediligono i colori che tendono al rosato e al pesca, mentre le carnagioni più scure e abbronzate vengono esaltate dalle nuance più dorate.

I gloss sono il must di stagione

Quest'inverno a dominare sui social e sulle passerelle sono stati i rossetti in colori forti, le tinte strong per labbra piene e bene in vista. D'estate la tendenza cambia e si sposta sullo shimmer, sull'effetto lucido per labbra come se fossero bagnate. Il prodotto da avere nel beautycase e da portare sempre con sé è il lip gloss, sia quello trasparente che quello glitterato che quello leggermente rosato. Questo prodotto, in ogni sua declinazione, dona un notevole effetto volume e la tridimensionalità finale viene addirittura amplificata se si preparano le labbra accuratamente con scrub e lip plumper. Questi prodotti costituiscono i due step preliminari, per procedere con un'applicazione ottimale di rossetti, lip gloss e tinte labbra, perché le rendono immediatamente più turgide e levigate, perfette per essere truccate.

Sugli occhi sì a ombretti shimmer e cromati

Ciò che vale per le labbra vale anche per le palpebre. Il make-up occhi su cui puntare, questa estate, è ugualmente brillante e luminoso, perfetto per far risaltare lo sguardo sotto i riflessi del sole o sotto le luci delle feste in spiaggia. L'ombretto iridescente è il prodotto perfetto per realizzare questo effetto, così come l'ombretto cromato: sono prodotti ad alta coprenza, la cui resa finale leggermente metallica e cangiante è garantita dall'effetto di perle finissime e glitter. Ne esistono in diverse formulazioni: in crema, in gel, in polvere. Il consiglio, per una resa ottimale e una durata prolungata nel tempo, è procedere prima con l'applicazione di una buona base occhi.

Il segreto per realizzare l'effetto bagnato sul viso

Complice anche TikTok, dove questo make-up è diventato in poco tempo virale, il trucco viso eletto a must have di stagione è quello effetto bagnato. Il prodotto per eccellenza, per ottenere questo effetto, è l'illuminante, da posizionare in strategici punti del viso per realizzare dei seducenti punti luce. Si parla di pearl skin, una pelle luminosa con tocchi iridescenti sugli zigomi, sulla punta del naso, appena appena nella parte finale delle sopracciglia, nell'angolo interno dell'occhio.

