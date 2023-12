Le 5 tendenze trucco dell’inverno 2024: il make-up è strong con ombretti colorati e labbra intense Contrasti e colori: per Beatrice Gherardini sono le caratteristiche principali delle tendenze make-up del momento. Anche chi porta gli occhiali può valorizzare lo sguardo con qualche accorgimento.

A cura di Giusy Dente

Instagram @natashadenona

Qual è il make-up perfetto dell'inverno in corso? Fanpage.it lo ha chiesto alla make-up artist e beauty creator Beatrice Gherardini. L'estate 2023 ha lasciato il segno e anche nella nuova stagione fredda ci sono alcune idee già viste mesi fa, che a quanto pare resistono e restano gettonatissime. Le basi leggere e luminose continuano a essere un must, rispetto a quelle coprenti: no all'effetto mascherone, insomma. Dominano i colori accesi e sgargianti sugli occhi: fanno immediatamente pensare alla palette estiva, ma in realtà si inseriscono molto bene anche negli abbinamenti più invernali. A questi si affiancano i colori metallici: oro e argento permettono di realizzare uno smokey eyes "rivisitato" di grande impatto. Sarà merito del Natale, ma il rosso sulle labbra resta intramontabile. Infine spopolano le sopracciglia decolorate.

La parola d'ordine è: labbra piene

Tendenza che vince non si cambia. E infatti, una delle tendenze dell'inverno, che si è vista anche tanto sulle passerelle, è in realtà qualcosa di già proposto negli anni passati, ma è un successo che non accenna a diminuire. Beatrice ha confermato che anche questo inverno sono tinte labbra e rossetti liquidi i prodotti da tenere sempre a portata di mano: "Sì a labbra strong, piene, quasi non naturali, con colori intensi. Anche per questo Natale si consigliano i rossetti rossi ma anche fucsia, per giocare col colore".

Instagram @chiaraferragni

Sugli occhi vincono i colori accesi

Per Beatrice questo è l'inverno degli ombretti molto colorati: "Si usa tanto il viola, il verde, il gialli, colori che magari si utilizzerebbero più in estate, però si sposano molto bene con gli outfit invernali. Si mettono da parte i toni nude che si usano solitamente e si prediligono quelli più accesi". E per chi porta gli occhiali? In questo caso realizzare un make-up d'effetto può sembrare impossibile. In realtà basta solo seguire le giuste dritte: "La montatura già concentra tanto l'attenzione sull'occhio quindi meglio realizzare make-up non troppo pesanti. Dipende dai gusti personali, ma per far risaltare l'occhio meglio realizzare una sfumatura leggera con colori nude, mettendo magari un ombretto satinato dal finish luminoso sulla palpebra mobile per illuminare. Per tirar fuori l'occhio è utile abbondare col mascara e usare una matita bianca applicata nella rima interna dell'occhio, per ingrandirlo e farlo vedere di più dietro le lenti. La matita nera lo rende solo più piccolo".

Instagram @wemakeup

Smokey eyes sì, ma rivisitato

Tutti amano lo smokey eyes che intensifica lo sguardo e lo rende immediatamente accattivante. Ma alla tradizionale versione dark, si può affiancare la versione "rivisitata", come ha raccontato Beatrice: "È fatto con ombretti metallizzati: si crea una sorta di nuvola luminosa sulla palpebra perfetta per le feste. Questo finish crea un effetto luminoso e rende l'occhio più intenso".

Instagram @overskin

Sopracciglia decolorate per bionde e more

O le ami o le odi: si tratta delle sopracciglia decolorate, già viste questa estate e ancora di moda. Il trend non è sfuggito a Beatrice: "Sulle passerelle si sono viste molte modelle con le sopracciglia quasi bianche. Vale anche per chi ha i capelli scuri, perché si va a creare il contrasto, mentre su chi ha capelli chiari si genera un effetto meno netto. Poi dipende anche dal colore dell'incarnato: su pelle scura potrebbero non stare bene".

Max Mara Autunno/Inverno 2023-24

La base dell'inverno è luminosa e leggera

Dall'estate ci portiamo dietro, oltre alle nuance vivide e alle sopracciglia decolorate, anche la tendenza delle basi make-up leggere: quelle effetto glowy, dal finish leggero e luminoso. Beatrice ha confermato che quest'inverno sono le predilette, rispetto a quelle matt: "Si usano prodotti dalla texture leggera. Questo per chi ha la pelle grassa può essere un problema, perché tende a lucidarsi. Il mio consiglio per un make-up di questo tipo è usare la cipria dove serve, dove la pelle si unge un po' di più quindi mento, fronte, ai lati del naso per opacizzare senza togliere luminosità".