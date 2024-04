Cosa contengono i lip plumper e perché volumizzano istantaneamente le labbra

video suggerito

A cura di Giusy Dente

I lip plumper promettono di realizzare il sogno di molti: labbra immediatamente rimpolpate, levigate e volumizzate, piene e dai contorni ben definiti, senza bisogno di ricorrere a chirurgia estetica. Il trucchetto sta tutto nella formulazione di questi prodotti: nessuna magia, solo la combinazione di ingredienti che, insieme, contribuiscono a donare alle labbra questo effetto intenso, ovviamente non permanente, ma sicuramente di grande impatto visivo.

Cosa contengono i lip plumper

Le formulazioni attuali sono studiate per non risultare fastidiose durante l'applicazione. In passato, infatti, i lip plumper erano una prova di resistenza: bisognava sopportare un forte pizzicore ed erano piuttosto appiccicosi. Oggi questo piccolo inconveniente si è ridimensionato, il pizzicore è quasi impercettibile e le texture molto più lisce. Il pizzicore è dovuto alla presenza di elementi come peperoncino, zenzero, pepe e mentolo, grazie alla quale questi gloss funzionano, perché stimolano il microcircolo e la vasodilatazione. Sono loro a generare quella "irritazione" che gonfia le labbra istantaneamente. Alcuni prodotti contengono veleno d'api, che può essere usato per uso cosmetico in minime quantità.

Instagram @we.makeup

Il pizzicore, inoltre, stimola la produzione di collagene, così che le labbra possano diventare subito più voluminose. In aggiunta ci sono anche sostanze idratanti, emollienti, lenitive e nutrienti, così da costituire proprio un trattamento beauty per le labbra, per esempio aloe vera e acido ialuronico. Il finish dei lip plumper è solitamente glossy: sono prodotti trasparenti e luminosi, perfetti da stendere sulle labbra senza bisogno di applicare altro. Alcuni si prestano invece perfettamente come base, per un effetto XL del rossetto o ancora meglio della tinta labbra, per un colore pieno su labbra definite e volumizzate, dall'aspetto sano. In questo caso vanno tenuti in posa una decina di minuti e poi rimossi, come una sorta di maschera o trattamento intensivo. Altri ancora si possono usare anche come lip topper, per un effetto tridimensionale e lucido del rossetto o della tinta labbra.

Instagram @nablacosmetics

I lip plumper funzionano?

I lip plumper donano un effetto rimpolpato dalla durata variabile: tendenzialmente, di poche ore. L'effetto svanisce una volta che l'acido ialuronico viene assorbito dalla pelle. Si utilizzano su labbra asciutte e struccate, magari precedentemente trattate con uno scrub per eliminare antiestetiche pellicine. In questo modo, l'effetto viene potenziato. Chiaramente, si prestano particolarmente a questa tipologia le labbra già di natura piuttosto carnose: non c'è da aspettarsi in miracolo su labbra particolarmente sottili. La validità di un prodotto può essere valutata anche dal tipo di formicolio che si genera: se è eccessivo e insopportabile, probabilmente non si tratta di un cosmetico di qualità. Attenzione a non confondere lip plumper e lip gloss: mentre il primo effettivamente ha potere rimpolpante, seppur di breve durata, il secondo è solo un prodotto lucidante e l'effetto di labbra più gonfie è solo ottico, dovuto a un gioco di luce, non c'è un'effettiva volumizzazione.