È il momento della pearl skin: qual è il segreto della pelle luminosa con tocchi iridescenti Pelle perlacea, iridescente, luminosissima: sui social spopola il trend della #pearlskin, con protagonista assoluto l’illuminante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

I contenuti a tema make-up godono, sui social, di particolare fortuna. Alcuni video diventano virali in tutto il mondo, replicati da beauty addicted e influencer che decretano il successo di una determinata tecnica, un particolare prodotto, di quel colore o quell'estetica. Lo abbiamo visto col Red Wine Make-up, avente protagonista assoluto il rosso su occhi e labbra. E che dire del Douyin make-up, con cui ci si trasformava tutti in bambole effetto cartoon. L'autunno scorso è stato quello del Pumpkin Spice make-up, ispirato ai toni caldi di zucca e cannella. Per l'estate si cambia registro e l'imperativo diventa soltanto uno: brillare. L'illuminante è quindi il prodotto che non può mancare nel beauty case, per realizzare riflessi e punti luce su viso e corpo. Attualmente su TikTok tutti sono fan della #pearlskin, hashtag correlato a video da milioni di views. Si ispira alla lucentezza delle perle, ai bagliori che essa sprigiona.

Che cos'è la pearl skin

Pelle effetto perla: è la tendenza del momento, virale su TikTok, che ha conquistato proprio tutti. L'ispirazione viene dalle sirene, dal mondo dei fondali marini, tra riflessi iridescenti, tocchi perlacei, luccichii. Il mood è un make-up estremamente glamour e poetico. A differenza della glass skin (la pelle effetto specchio nata in Asia) l'effetto è meno bagnato, ma più etereo e soft. Non è un make-up di difficile realizzazione, punto che gioca a suo favore. E un altro elemento da non sottovalutare è l'impiego di pochi prodotti. In realtà, è l'illuminante l'assoluto protagonista, ma chiaramente la resa del make-up è decisamente migliore su una base viso impeccabile, realizzata con fondotinta, cipria e un buon contouring. Chiaramente ognuno può poi enfatizzare come vuole il tutto: puntando sulle labbra con un gloss o intensificando gli occhi con dei glitter o con un ombretto effetto bagnato sulla palpebra. Perché no, c'è anche chi applica perline e strass nell'angolo esterno, per personalizzare in modo più eccentrico e vistoso.

Il segreto della pearl skin

La chiave per riprodurre in modo ineccepibile la tendenza della pearl skin sta tutta nella skincare, step di fondamentale importanza: la pelle va preparata con cura, idratandola con cura e opacizzandola a dovere. La base è essenziale: la pelle deve essere ben levigata, così da intensificare poi l'effetto perla e farlo risaltare nei punti che si decide di enfatizzare. Ed è qui che entra in gioco il prodotto must have, ossia l'illuminante. In commercio esistono diverse formulazioni, da quello compatto in polvere (da applicare come un fard con dita o pennello) a quello liquido. Diverse anche le tonalità e i finish, che variano dall'oro allo champagne, dall'avorio al rosato a seconda delle esigenze, del gusto personale, dell'incarnato.

Va applicato diversamente dal blush, quindi non sulle gote. L'illuminante va sugli zigomi alti, allungando verso le tempie. Qualcuno osa con una goccia di prodotto sul naso e sulla fronte. Il tocco da maestro è l'applicazione sul sopracciglio. Si gioca coi riflessi, realizzando quindi degli strategici punti luce che mettono in risalto il viso a seconda di come ci si muove, di come viene colpito dall'illuminazione circostante. La beauty influencer Zoe Kim Kenealy nel realizzare questo make-up nel dettaglio su Tiktok, ha spiegato che l'idea di fondo è quella di creare l'illusione di un "bagliore quotidiano e casuale". Ha detto: "Se qualcuno ti scattasse una foto, si dovrebbe chiedere: è truccata o è stata solo molto fortunata?".