Il Douyin make-up è il trend del momento, per un effetto a metà tra bambola e cartoon Il Douyin Make-up è virale su TikTok: dona un effetto d’impatto, ma senza eccessi di colore, ma anzi con toni naturali e soft.

A cura di Giusy Dente

TikTok @bongmelamdep, @_lataobutao, @banhdausua

Le donne orientali sono famose per la loro rigida skincare, una routine ormai famosissima che dona un viso invidiabile, quel caratteristico aspetto liscio e levigato, senza imperfezioni. Stavolta, però, a conquistare TikTok, è una tendenza che non riguarda la cura della pelle. Si tratta di un trend make-up che affonda le sue radici nel mondo del manga giapponese, per un risultato a metà tra una bambola di porcellana e un personaggio appena uscito da un anime. Si chiama Douyin make-up ed ha conquistato TikTok, dove sono tantissime le ragazze (orientali e non) che realizzano questo trucco estremamente scenografico.

Che cos'è il trucco da bambola virale su TikTok

Il Douyin make-up è la tendenza del momento: il relativo hashtag conta più di 3 miliardi di visualizzazioni. A colpi di trucco e pennello, le ragazze puntano a un risultato con occhi e incarnato in primo piano, un effetto cartoon tipico dei personaggi di manga e anime, che qualcuno accentua in modo più dark e qualcuno rende invece in versione più eterea, come una bambola di porcellana. Non a caso, il termine "douyin" non ha una traduzione specifica, ma è un termine generico che identifica un look morbido, che dona un aspetto simile a una bambola. Oltre a indicare la versione cinese di TikTok.

TikTok @vivian_ivian

Proprio perché l'aspetto della pelle è fondamentale, la base è uno step imprescindibile per realizzare questo make-up: bisogna armarsi di un buon fondotinta liquido dal finish luminoso da applicare dopo il primer, per poi coprire con la cipria opacizzante (effetto porcellana) e minimizzare le imperfezioni con un correttore. Non è un make-up dai colori intensi, anzi, predominano le sfumature ben calibrate: guance rosa naturali, un tocco di colore sulla punta del naso per enfatizzarla.

TikTok @bowdee

Massima attenzione sugli occhi: qui via libera all'uso di glitter o ombretti shimmer sulla palpebra. Sono perfetti per aprire lo sguardo al massimo, a cui aggiungere abbondante mascara o meglio ancora delle ciglia finte anche esagerate. Per le fan del cat-eye, si può procedere con eyeliner o con una matita sfumata per dare definizione e profondità. No ai colori scuri sulle labbra e alle tinte vivaci: questo make-up predilige l'effetto glossy, magari con una macchia di colore nude-rosato solo al centro delle labbra e sull'arco di Cupido.