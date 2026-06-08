Francis Knight, il nome del figlio di Rose Villain è un omaggio alla famiglia della cantante

Rose Villain è diventata mamma per la prima volta lo scorso 2 giugno ma solo di recente ha annunciato la dolce notizia. Perché ha chiamato il figlio Francis Knight?

Rose Villain è diventata mamma lo scorso 2 giugno ma solo di recente ha condiviso la notizia con i followers. Per lei nessun servizio fotografico ufficiale o annuncio in gran stile, ha semplicemente postato tra le Stories un breve messaggio in cui si è detta super felice. Ha inoltre rivelato il luogo e la data di nascita del bimbo, il primo figlio avuto col marito e produttore Sixpm: si chiama Francis Knight Ferrara ed è nato a New York il 2 giugno alle 22.48. Per quale motivo è stato scelto un doppio nome tanto originale?

Cosa significa il nome Francis Knight

Solo qualche mese fa Rose Villain aveva annunciato la gravidanza lanciando in contemporanea il nuovo singolo Tuttaluce, da allora si è mostrata in pochissime occasione con il pancione ma tanto è bastato per far impazzire i fan. Qualche ora fa è tornata sui social per annunciare la nascita del bimbo, il piccolo Francis Knight. Il nome originale ha scatenato la curiosità del pubblico, che non hanno esitato a informarsi sul significato: si tratta di una combinazione che nasconde un omaggio alla storia familiare della cantante. Francis è ispirato a Franco Luini, il nonno materno, famoso imprenditore che ha fondato il marchio Tucano, mentre Knight letteralmente significa "cavaliere" in inglese ed è un modo per rafforzare l'identità internazionale dei due neo-genitori, che da sempre vivono tra Italia e Stati Uniti.

Perché Rose Villain ha fatto nascere il figlio a New York

Per quale motivo il piccolo Francis Knight è nato a New York? Non si è trattato di un caso ma di una precisa scelta messa in atto da mamma Rose. Non solo è lì che ha vissuto a lungo con il marito, la Grande Mela ha anche segnato il suo percorso umano e professionale, diventando un punto di riferimento artistico e professionale. Insomma, il bebè appena nato non è ancora neppure comparso sui social ma è già una vera e propria star: quand'è che la neo-mamma si mostrerà per la prima volta in sua compagnia?