Alessandra Amoroso mostra il pancione: la Serenata con Serena Brancale è black&white Outfit candido per Serena Brancale, look total black per Alessandra Amoroso: così le due artiste e amiche hanno annunciato il loro singolo in uscita.

A cura di Giusy Dente

Il duetto portato sul palco dell'Ariston, al Festival di Sanremo, è stato a tal punto gradito dal pubblico che era impossibile non proseguire con un altro progetto di coppia. E infatti rieccole: Alessandra Amoroso e Serena Brancale di nuovo insieme. Dopo la canzone "If I Ain’t Got You" di Alicia Keys cantata a febbraio durante la serata sanremese delle cover, è ora la volta del loro singolo. Si intitola "Serenata". Sarà il tormentone dell'estate?

Alessandra Amoroso e Serena Brancale cantano Serenata

Sono entrambe pugliesi, sono entrambe cantanti di talento e amatissime dal pubblico: Alessandra Amoroso e Serena Brancale hanno molto in comune. Il loro feeling a Sanremo ha conquistato tutti, con un'esibizione che ha messo in luce le loro vocalità perfettamente fuse insieme. Il timbro caldo dell'ex allieva di "Amici" si è amalgamato alla perfezione al background jazz e soul della collega, creando pura magia. Il pubblico le ha premiate con una standing ovation e a loro volta, loro hanno deciso di ricambiare l'affetto con una collaborazione. Il singolo "Serenata" uscirà venerdì 30 maggio e, c'è da aspettarselo, sarà tra i più cantati e ballati dell'estate. Potrebbe anzi diventare proprio la colonna sonora della nuova stagione.

I look black&white delle cantanti

Per stuzzicare la curiosità dei fan, le due cantanti hanno condiviso una clip in cui, in sottofondo, si sentono alcune note del brano in esclusiva. Le due artiste sono vestite in modo complementare. Outfit candido per Serena Brancale, in total white: un abito di pizzo con cappuccio e strascico. In total black, invece, Alessandra Amoroso: gonna di pizzo semitrasparente, crop top velato con reggiseno in vista e pancia scoperta, bandana sulla testa. E a proposito di pancia: questo singolo arriva in un momento davvero speciale per l'artista, dal punto di vista personale. È infatti in dolce attesa: lei e il compagno Valerio Pastore presto accoglieranno in famiglia la loro piccola Penny.

