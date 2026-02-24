Come era Serena Brancale prima di Sanremo: le foto della trasformazione della cantante

Serena brancale nel 2015 e oggi

Serena Brancale ha giocato con la sua immagine nel corso degli anni, puntando sempre più su uno stile ben riconoscibile e look ben allineati con la sua personalità. Sanremo 2026 segna il suo ritorno alla kermesse. Era stata grande protagonista nel 2025 e prima ancora nel 2015, nelle Nuove Proposte: erano gli esordi della carriera, prima che diventasse l'artista apprezzata che è oggi. Dalla prima partecipazione a oggi ecco come è cambiata la cantante e musicista.

Le foto di Serena Brancale prima del successo

Il viso acqua e sapone balza immediatamente agli occhi scorrendo le vecchie foto di Serena Brancale. Il fronte su cui si è dimostrata più camaleontica in questi anni sono i capelli. Nel tempo l'abbiamo vista castana e bionda, con le treccine, con i capelli lunghi e col pixie cut, con la chioma tirata all'indietro e col ciuffo.

Serena Brancale nel 2015

Ha una grande passione per cappelli, berretti, bandane e copricapi di ogni tipo: li mette sulla testa per dare un tocco in più alle acconciature e al suo aspetto, dimostrando di avere uno stile tutto suo ben definito, in cui l'accessorio ha un ruolo primario, tutt'altro che marginale.

Serena Brancale a Sanremo 2015

Serena Brancale dopo i cambiamenti

La cantante alla sua prima partecipazione sanremese aveva i capelli di media lunghezza, scuri, con le sole punte leggermente più chiare. Il biondo è stato il tratto distintivo degli ultimissimi anni, dal punto di vista del hairstyling. Poi c'è stato un drastico cambiamento, proprio a ridosso di Sanremo 2026. Come in una chiusura del cerchio, ha scelto il castano, una nuance sicuramente di tendenza in questa stagione, ma che addolcisce molto la sua immagine.

Serena Brancale bionda nel 2025

Il castano una nuance calda, avvolgente, "cioccolatosa". Portarla sul palco dell'Ariston, significherebbe proporre un'immagine molto diversa da quella strong dello scorso anno, quando invece aveva sfoggiato la chioma biondo platino. All'epoca la sua stylist era Ylenia Puglia: aveva indossato abiti custom-made firmati Balestra, una serie di look in colori sgargianti. Le tonalità accese sono un must del suo guardaroba, in cui spiccano maxi T-shirt, tute, crop top, felpe oversize. Come stupirà i fan questa volta sul palco dell'Ariston?