Serena Brancale cambia look, addio biondo: a Sarà Sanremo 2025 coi capelli castani naturali

Serena Brancale

Il conto alla rovescia verso Sanremo 2026 può ufficialmente cominciare. L'appuntamento è da martedì 24 febbraio 2026 a sabato 28 febbraio, con l'edizione numero 76 della kermesse. I Big sono stati annunciati settimane fa. Domenica sera, invece, Sarà Sanremo ha decretato chi saranno i 4 concorrenti che parteciperanno tra le Nuove Proposte. Sono Nicolò Filippucci, Angelica Bove, Mazzariello e il trio composto da Soniko, Blind & El Ma. Alla serata erano ospiti tutti i cantanti in gara, che sono saliti sul palco per annunciare i titoli dei brani con cui si esibiranno sul palco dell'Ariston. Presente anche Serena Brancale, pronta ad affrontare il suo secondo Festival. E lo farà con un drastico cambio d'immagine.

Il nuovo look di Serena Brancale

L'avevamo lasciata a Sanremo 2025 coi capelli biondi. Serena Brancale alla scorsa edizione della kermesse è stata una delle artiste più amate con la sua Anema e Core, un brano energico e trascinante, ballatissimo anche nei mesi a seguire, che le è valso il 24esimo posto nella classifica finale (e la certificazione di Disco Platino dopo). L'anno scorso è piaciuta moltissimo anche l'esibizione durante la serata delle cover, quando con l'amica Alessandra Amoroso si è cimentata sulle note di If I Ain’t Got You di Alicia Keys, proseguendo poi il sodalizio artistico col singolo Serenata. Stavolta la cantante ci riprova con un brano intitolato Qui con me. Lo ha annunciato assieme ai colleghi nel corso della finale di Sarà Sanremo, dove ha stupito il pubblico con un cambio look.

In vista della partecipazione a un evento così importante come il Festival, gli artisti cominciano mesi prima a lavorare sulla loro immagine, per renderla più coerente col messaggio della canzone, per inserire l'impatto estetico in un quadro di comunicazione più ampio. È un lavoro che si fa assieme agli stylist, ai professionisti del settore incaricati appunto di dare a ciascun cantante i giusti look, la giusta immagine complessiva. L'anno scorso, per esempio, la cantante dal punto di vista degli outfit si era affidata a Ylenia Puglia, sfoggiando sul palco abiti custom-made firmati Balestra. I brand vengono svelati soltanto all'ultimo momento, è presto per conoscere chi firmerà i look sanremesi della cantante.

Ciò che sembra invece certo, è il ritorno alle origini dal punto di vista dell'hairstyle. La cantante, infatti, è tornata ai capelli scuri. A Sarà Sanremo, ha fatto il fatidico annuncio del titolo coi capelli castani, indossando un elegante abito nero lungo con spalline-scultura. Un'immagine meno sfrontata e meno sgargiante, rispetto a quella dello scorso anno. I capelli castani sono una novità per i fan e nel condividere alcune foto sui social, la cantante ha aggiunto anche degli scatti di quando era bambina, proprio per testimoniare il ritorno alla sua vera chioma, al suo colore naturale.

Il castano, tra l'altro, è proprio la nuance del momento, complice anche la stagione fredda, che porta a giocare sulla chioma con tonalità più calde, morbide, avvolgenti e "cioccolatiose". In fondo, il colore Pantone 2025 è non a caso il Mocha Mousse, un marrone sofisticato e armonico, che fonde le nuance del cappuccino, del caffè e del cioccolato e che quindi vuole comunicare piacevolezza. Ora i fan non vedono l'ora di vedere la loro beniamina coi capelli castani sul palco dell'Ariston.