Alessandra Amoroso vestita di bianco e oro: il look della proposta di matrimonio

Alessandra Amoroso non dimenticherà mai la tappa di Lecce del suo tour, un tour già speciale di suo. La cantante, infatti, è incinta e si sta esibendo, concerto dopo concerto, col pancione. La data del parto però si avvicina e per questo ha necessariamente dovuto cancellare alcuni show, quelli più a ridosso della nascita della bimba, prevista a inizio settembre. Il 7 agosto, dopo aver cantato davanti al pubblico di Lecce per l'ultima volta, è accaduto qualcosa di inaspettato: il fidanzato della cantante le ha fatto la proposta di matrimonio.

Cosa indossava Alessandra Amoroso al momento della proposta

Valerio Pastore è il compagno di Alessandra Amoroso. I due stanno insieme più o meno da 4 anni. Sembra che la frequentazione sia iniziata nel 2021, dopo la fine della relazione di lei con il produttore Stefano Settepani. È una storia d'amore vissuta lontano dal clamore mediatico, lontano dai social, all'insegna della privacy assoluta. La coppia presto allargherà la famiglia e diventeranno tre: sono pronti all'arrivo della loro prima figlia. Hanno già deciso anche il nome: si chiamerà Penny, nome che ha anche suscitato un po' di benevola ironia sui social.

Lui sta accompagnando la fidanzata durante il Fino a Qui Summer Tour: lavora come tecnico del suono. Al termine dell'esibizione a Lecce, quella che ha chiuso in anticipo il tour, le si è avvicinato, ha cominciato a parlarle, l'ha fatta sedere e poi si è inginocchiato per farle la fatidica proposta, con immancabile anello tirato fuori da una tasca dei pantaloni! "Ma sei impazzito?" sono state le prime parole della cantante, che non è riuscita a trattenere l'emozione e le lacrime. Ma c'è stato il lieto fine: la proposta si è conclusa con un sì e un bacio. I fan, emozionati e felici per la loro beniamina, hanno ripreso tutto, un momento pieno d'amore e di tenerezza. Look total white per la cantante, impreziosito col tocco dorato dei maxi bracciali rigidi ai polsi.

Alessandra Amoroso indossava lungo un abito monospalla fasciante, perfetto per esaltare il pancione. Il filo conduttore dei suoi outfit in queste settimane di tour è stata proprio la libertà di indossare capi capaci di farla sentire a proprio agio e bellissima, fregandosene del giudizio della gente. "Questo tour me lo sto vivendo di pancia" ha ironizzato lei stessa. Molti l'hanno criticata per le scelte di stile: vestito troppo aderente, pancia scoperta, qualcuno ha avuto da ridire sulle scollature o sull'eccessiva sensualità dei capi, non adatti a una donna incinta, a una mamma. Ma lei non ha dato retta a nessuno, anche se ha dovuto constatare amareggiata che non si aspettava queste reazioni, soprattutto da parte di altre donne, le più accanite nei suoi riguardi. La 38enne ha difeso la scelta di lavorare fino all'ottavo mese e la scelta di continuare a vestirsi seguendo il proprio gusto personale e non quello altrui, per nulla intenzionata a giustificarsi con gli sconosciuti.