Il ritorno di Paola e Chiara: a Sanremo Giovani 2022 il nuovo stile è bondage con pizzo e borchie Paola e Chiara sono tra i Big in gara del Festival di Sanremo 2023 e, in occasione della finale di Sanremo Giovani, hanno annunciato che il loro brano si intitola Furore. Per il ritorno sul palco hanno puntato su uno stile bondage con pizzo, borchie e collane choker.

A cura di Valeria Paglionico

La 73esima edizione del Festival di Sanremo andrà in scena il prossimo febbraio ma, nonostante manchino circa due mesi al grande giorno, tutto sembra essere già pronto. Amadeus ha annunciato alcuni nomi dei co-conduttori, da Gianni Morandi a Chiara Ferragni, ha rivelato chi sono i Big in gara e ieri sera ha proclamato anche i vincitori di Sanremo Giovani 2022, che quest'anno parteciperanno alla competizione vera e propria. All'evento hanno preso parte anche i Big, da Elodie a Marco Mengoni: hanno calcato il palcoscenico del Casinò per presentare il titolo del loro brano e si sono sfidati a colpi di stile. Tra le ospiti più attese c'erano Paola e Chiara, ritornate al Festival a 25 anni dal trionfo con Amici come prima.

Paola e Chiara, chi ha firmato i loro look

Paola e Chiara sono tornate al Festival di Sanremo: dopo 25 anni dalla vittoria con Amici come prima, nel 2023 calcheranno nuovamente il palcoscenico dell'Ariston fianco a fianco con un brano inedito intitolato Furore. Le sorelle Iezzi non potevano mancare alla finale di Sanremo Giovani 2022, è qui che ieri sera hanno rivelato il loro nuovo stile. Niente più jeans e camicie di raso coordinate, ora sono molto più sofisticate ed eleganti, anche se non hanno rinunciato a un tocco di originalità. Si sono affidate a Nick Cerioni, lo stylist più amato dalle star sanremesi, che ha scelto per loro dei look total black dall'animo bondage firmati Roberto Cavalli by Fausto Puglisi.

Paola e Chiara in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Paola in tailleur, Chiara col tubino

A differenza della prima esperienza al Festival, Paola e Chiara non si sono vestite uguali, hanno semplicemente scelto la stessa nuance per i loro look, il total black (come fatto nello scatto realizzato per l'annuncio). Paola ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur tempestato di borchie sia sul blazer lungo e doppiopetto che sui lati del pantalone a sigaretta. Ha poi completato il tutto con un collarino di pelle con delle frange pendenti e con dei décolleté rosso fuoco con tacco e zeppa. Chiara ha optato per un tubino ma in una versione tutt'altro che tradizionale: la gonna è dritta e longuette ma è arricchita da un maxi cinturone di pelle, mentre il bustier è in pizzo trasparente. Anche lei non ha rinunciato alle pumps con tacchi e alle zeppe, anche se ha scelto un più sobrio nero.

Leggi anche Sanremo Giovani 2022, Achille Lauro col completo di paillettes rosa è già il re di stile del Festival