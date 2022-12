Elodie a Sanremo Giovani 2022 è dark: torna al Festival coi pantaloni di pelle e il taglio sul seno Ieri si è tenuta la finale di Sanremo Giovani 2022 e all’evento hanno partecipato anche i Big della nuova edizione del Festival, che hanno rivelato il nome del proprio brano. Elodie ha annunciato che gareggerà con l’inedito Due: ecco cosa ha indossato per la serata.

A cura di Valeria Paglionico

Sta per tornare una nuova edizione dell'evento televisivo più atteso dell'anno nel nostro paese: il Festival di Sanremo. Dopo aver scoperto i nomi dei Big e di alcuni co-conduttori, prima tra tutti Chiara Ferragni, ieri è stato il momento delle "nuove proposte". Al Casinò di Sanremo si è infatti tenuta la finale di Sanremo Giovani 2022, in occasione della quale sono stati rivelati i 6 giovani talenti che gareggeranno nella gara ufficiale del prossimo febbraio. Alla serata hanno preso parte anche i Big, ai quali è stata data la possibilità di rivelare il nome del brano che lanceranno durante la competizione. Tra le più attese non poteva che esserci Elodie: il suo inedito di intitola Due e, a giudicare dal suo stile, la nuova esperienza sanremese sarà all'insegna del rock.

Chi ha firmato il look di Elodie a Sanremo Giovani 2022

Elodie sarà in gara al Festival con il brano Due e, dopo essersi lasciata immortalare sul palco dell'Ariston con degli audaci pantaloni zebrati, ieri sera ha lasciato spazio a un outfit dark e grintoso. Sul palco di Sanremo Giovani 2022 ha puntato sullo stile rock con un sensuale look total black. Si è affidata all'audacia di Donatella Versace, stilista che la considera una vera e propria musa e che questa volta ha esaltato la sua silhouette con un completo in pieno stile biker. La cantante ha infatti abbinato un top nero con un grosso taglio cut-out sul seno (che ha rivelato il reggiseno in tinta) a un paio di pantaloni di pelle, un modello a vita bassa e a zampa d'elefante con frange sui fianchi e zip silver sugli orli.

Elodie in Versace

Elodie con i capelli effetto bagnato

A completare il tutto non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione dei décolleté neri, mentre per quanto riguarda i gioielli ha puntato su qualcosa di minimal, ovvero dei micro cerchietti scintillanti. Dopo aver sfoggiato acconciature di ogni tipo, dal pixie cut rosa al caschetto biondo, fino ad arrivare alle lunghissime treccine, ora è tornata "alle origini". Ha detto addio a extension e tinture audaci, a Sanremo Giovani ha rivelato un long bob nerissimo portato con la fila centrale e con un adorabile effetto bagnato. La nuova esperienza sanremese di Elodie sarà all'insegna dello stile dark e rock? L'unica cosa certa è che in ogni versione è sempre bellissima.