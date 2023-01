Elodie si prepara a Sanremo in total black: racconta Due con la gonna a matita di pelle Elodie parteciperà al prossimo Festival di Sanremo con Due. Di recente ha raccontato il brano in un’intervista esclusiva e per l’occasione si è trasformata in una dark lady con blazer e pencil skirt di pelle.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sarà tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2023, al quale parteciperà nei panni di Big con il brano intitolato Due. Per lei si tratta di un gran ritorno sul palcoscenico dell'Ariston e di sicuro riuscirà a sorprendere ancora una volta i fan con dei look rinnovati e con una hit destinata a diventare un tormentone. Nelle ultime ore ha rilasciato un'intervista esclusiva a TV Sorrisi e Canzoni per raccontare il brano in gara e, oltre a spiegare che la rappresenta alla perfezione, visto che si tratta di una canzone spigolosa diretta e teen, ha anche sfoggiato un outfit dark, sofisticato e glamour. Avrà così dato uno piccola anticipazione del suo nuovo stile sanremese?

Il look dark di Elodie

Lo scorso dicembre aveva calcato il palcoscenico di Sanremo Giovani in nero con dei pantaloni di pelle decorati con le frange, oggi Elodie ha raccontato il brano Due in un'intervista esclusiva e ancora una volta si è trasformata in una dark lady. Ha sfoggiato un completo nero sensuale e sofisticato. Ha abbinato un top con una placca gold sul petto a una giacca lunga e avvitata, completando il tutto con una gonna a matita di pelle, un modello fasciante e a vita alta che ha esaltato la silhouette impeccabile. Non sono mancati i gioielli maxi e appariscenti, dalla collana a catena agli orecchini cubici, tutti laccati in oro.

Elodie in Versace a Sanremo Giovani

Elodie: come sarà il suo stile a Sanremo 2023?

Nell'intervista rilasciata a circa due settimane da Sanremo Elodie ha spiegato che per lei è importante portare sempre qualcosa di diverso sul palco, quindi ha preannunciato che la nuova esperienza all'Ariston non avrà nulla a che fare con le precedenti. "Non devo fare qualcosa che ho fatto due anni fa, sarebbe scontato", ha dichiarato la cantante. Dirà addio ai minidress scollati e alle lunghe sirene dai dettagli scintillanti che ha sfoggiato negli anni scorsi al Festival? A giudicare dalle recenti apparizioni sanremesi darà spazio a uno stile dark e aggressivo ma senza rinunciare alla femminilità e alla classe.