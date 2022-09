Elodie ospite di Verissimo in total black, lancia il trend dell’abito con corsetto Ospite di Verissimo, Elodie ha confermato la frequentazione col pilota Andrea Iannone. Per il programma ha sfoggiato un look total black da oltre 4000 euro.

Elodie in Versace

Dopo tanti avvistamenti e pettegolezzi è arrivata la conferma dalla diretta interessata. Ospite di Verissimo, Elodie ha ammesso a Silvia Toffanin la frequentazione con Andrea Iannone. I due ultimamente sono stati visti insieme sempre più spesso, fino alle recenti effusioni in pubblico diffuse dal settimanale Chi. In trasmissione la cantante ha avuto modo di raccontare di più non solo della sua vita sentimentale, ma anche delle tante soddisfazioni professionali di questi mesi, dalla musica fino al debutto come attrice.

Elodie in Versace

Lo stile di Elodie

Parallelamente alla maturazione artistica, Elodie ha messo in atto anche una rivoluzione di stile. Il suo stylist è Lorenzo Posocco, l'esperto di immagine che collabora con diverse celebrities tra cui anche Dua Lipa. Si devono a lui i sexy outfit che la cantante ha sfoggiato ultimamente. I suoi look si sono fatti più audaci, graffianti e di carattere, perfettamente allineati al carattere forte della 32enne.

Elodie in Versace

Elodie vive un rapporto sereno col proprio corpo e con la nudità, ecco perché indossa ogni capo con sicurezza e consapevolezza, senza temere il giudizio altrui. Ha già avuto a che fare con gli haters dal giudizio facile. Di recente un suo videoclip musicale è finito al centro della polemica, proprio per i sexy look indossati. "Mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi, spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre" ha risposto alle critiche.

in foto: abito Versace

Il look di Elodie a Verissimo

Nella puntata di Verissimo di domenica 18 settembre, Elodie ha incantato il pubblico con un look total black. Ha indossato un outfit firmato Versace, Maison di cui ha già indossato le creazioni, per esempio durante il Roma Pride a cui ha partecipato in qualità di madrina vestita di rosa dalla testa ai piedi.

in foto: scarpe Versace

Per lo studio di Silvia Toffanin, ha scelto un abito in sablé con struttura a corsetto e profonda scollatura a V. Costa 2890 euro sul sito ufficiale del brand. Lo ha abbinato a décolleté (anche queste Versace) in vernice nere a punta, con tre cinturini attorno alle caviglie, fibbie dorate e tacco in metallo. Costano 1290 euro. Il total look Versace vale quindi oltre 4000 euro.