Francesca Vaccaro a Sanremo 2026, cosa ha indossato la moglie di Carlo Conti per la finale

Francesca Vaccaro

Francesca Vaccaro ha accompagnato Carlo Conti in tutta la sua avventura sanremese, l'ultima. Il conduttore, infatti, si è definitivamente congedato, passando il testimone a Stefano De Martino, che sarà il padrone di casa nonché direttore artistico della prossima edizione della kermesse. Questa notizia è stata data proprio durante la diretta della serata finale. In platea c'era anche la moglie di Carlo Conti, presente sin dalla prima serata per sostenere il compagno e per godersi lo show.

Il look scintillante di Francesca Vaccaro

Francesca Vaccaro è un'appassionata di moda e stile. È un'ex costumista Rai e proprio grazie a questo lavoro ha conosciuto Carlo Conti: il fatidico incontro ci fu nel backstage di Domenica In. Oggi è stilista e Direttrice creativa di un suo brand, un marchio che produce abbigliamento di lusso ecosostenibile, con un focus particolare sulle pellicce. Un brand che le piace molto e di cui indossa spesso le creazioni nei momenti speciali è Ermanno Scervino.

Francesca Vaccaro in Ermanno Scervino, finale di Sanremo

L'avevamo vista con look firmati dal marchio italiano già nella passata edizione del Festival di Sanremo. Ha confermato la predilezione per Ermanno Scervino anche quest'anno. Nella seconda serata look total black, pizzo nella serata delle cover: ancora nero per la finale. Per chiudere in bellezza l'esperienza da spettatrice all'Ariston ha scelto un outfit elegante e raffinato, molto chic, con un tocco glamour: un look sofisticato perfetto per un'occasione speciale.

Francesca Vaccaro in Ermanno Scervino, seconda serata di Sanremo

Il completo somiglia a quello della seconda serata, ne riprende colori e linee, ma con alcune differenze. La stessa camicia trasparente in chiffon creponne di pura seta è stata abbinata ancora una volta al bustier con scollo a cuore interamente realizzato in pizzo macramè e cristalli. Stavolta, però, ha sostituito la gonna lunga con una dal taglio svasato midi, anch'essa impreziosita da giochi di luce e trasparenze. A completare il look, ha scelto un paio di sandali con tacco alto in raso di seta.

Francesca Vaccaro in Ermanno Scervino, quarta serata di Sanremo

Carlo Conti a Francesca Vaccaro: "Non comprare quei jeans"

Nella puntata finale di Sanremo, Francesca Vaccaro è stata inquadrata quando Carlo Conti le si è avvicinato dopo l'esibizione di Samurai Jay. Il cantante per la performance ha portato con sé delle ballerine, una delle quali indossava un paio di jeans con tagli cut out sul lato B, coperto da un pannello di stoffa con stampa animalier. "Siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. È pura gelosia" ha detto il conduttore alla moglie. La battuta è stata poco apprezzata. Lui ha difeso il suo slancio di "simpatia", giustificandolo come un momento di leggerezza. Sui social ha anche aggiunto che sua moglie ha perfettamente capito l'intento benevolo della "battuta", arrivata però in un momento decisamente non opportuno. Sul palco, infatti, è salito poco dopo Gino Cecchettin, che ha parlato proprio della gelosia tossica che spesso gli uomini rivolgono alle loro partner, un sentimento che non va giustificato e che sfocia in vere e proprie manie di controllo troppo spesso sottovalutate.