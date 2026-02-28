Chi veste Francesca Vaccaro a Sanremo: cosa ha indossato la moglie di Carlo Conti per la serata cover

Francesca Vaccaro

Nelle occasioni importanti il sostegno della famiglia è tutto. E Francesca Vaccaro per niente al mondo si sarebbe persa questo passaggio importante nella vita e nella carriera di suo marito. Carlo Conti quest'anno dice addio a Sanremo: ha annunciato che è alla sua ultima conduzione. I due sono una coppia affiatata e anche nelle precedenti edizioni della kermesse lei c'è sempre stata, sempre in prima fila pronta a incoraggiare il marito nell'esperienza sanremese, certamente impegnativa sotto molti punti di vista. Ecco cosa ha indossato nella quarta serata, quella dedicata alle cover e ai duetti.

Il look di Francesca Vaccaro

Francesca Vaccaro è stata inquadrata più volte nel corso della quarta serata della kermesse, rivelando il suo outfit per la serata. La moglie di Carlo Conti ha nuovamente confermato la sua predilezione per un brand italiano, lo stesso della seconda serata. Si tratta ancora una volta di un look glamour, chic e con un tocco scintillante, ma in una nuance più chiara, che dà al tutto un'aura più sofisticata. Ha sfoggiato un completo di Ermanno Scervino, brand che l'aveva accompagnata anche l'anno scorso.

Francesca Vaccaro in Ermanno Scervino

Per lei una camicia di seta con giochi di cristalli, bustier con scollo a cuore interamente ricamato in pizzo e punti luce, gonna che richiama il pizzo del bustino. Infine, a completamento del look, ha aggiunto un paio di sandali con tacco alto interamente realizzati in raso. Francesca Vaccaro è una donna che vanta uno stile molto curato ed elegante: la moda è una sua grande passione e se ne intende di tendenze, di look. È infatti una ex costumista Rai. Galeotto fu proprio quell'impiego, perché è nel backstage di Domenica In che ha conosciuto suo marito. Oggi lavora come stilista e Direttrice creativa di un brand di abbigliamento di lusso ecosostenibile, specializzato in simil pellicce.