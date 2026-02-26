Francesca Vaccaro a Sanremo 2026, cosa ha indossato la moglie di Carlo Conti per la seconda serata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlo Conti è il re indiscusso della 76esima edizione del Festival di Sanremo, dove ricopre il ruolo di direttore artistico per il secondo anno consecutivo. Ad accompagnarlo in questa esperienza speciale non sono solo gli ospiti che accoglie sul palco dell'Ariston, da Laura Pausini ad Achille Lauro, ma anche una delle persone più importanti della sua vita: la moglie Francesca Vaccaro, che segue le serate sempre dalla prima fila del teatro. Cosa ha indossato per la seconda puntata?

Chi ha vestito Francesca Vaccaro nella seconda serata di Sanremo

Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti, è sempre presente all'Ariston durante le serate sanremesi e segue lo show direttamente dalla prima fila, così da far sentire il suo sostegno al marito in ogni istante. Come imposto dal dress code dell'evento, anche lei sfoggia dei look sofisticati ed eleganti, anche se preferisce rimanere "nell'ombra", in modo tale da non oscurare il successo di Carlo. Nella seconda puntata, però, ha fatto una piccola eccezione, posando in versione glamour di fronte i fotografi. Per l'occasione si è affidata a Ermanno Scervino, che ha firmato per lei un outfit che ha mixato scintillii e trasparenze.

Francesca Vaccaro in Ermanno Scervino

Il look scintillante della moglie di Carlo Conti

Francesca Vaccaro nella seconda serata sanremese ha indossato una camicia in chiffon creponne di pura seta, la cui trasparenza ha lasciato intravedere un bustier con scollo a cuore in pizzo macramè ricoperto di cristalli. Per completare il tutto ha scelto una gonna dal taglio svasato con coda, anche questa decorata con cristalli neri e argento, e un paio di sandali dark col tacco a spillo. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per un raccolto morbido e con dei ciuffi ondulati che le cadono sui lati del viso.