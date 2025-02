video suggerito

Cosa ha indossato Francesca Vaccaro per la prima serata del Festival di Sanremo 2025 Francesco Vaccaro, designer e costumista, era in platea all’Ariston per supportare il marito Carlo Conti: per il debutto al Festival sfoggia un completo gessato ricoperto di strass. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca Vaccaro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesca Vaccaro, costumista e designer fondatrice del brand sostenibile COUTŪ, era una delle persone sedute in prima fila durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025. Vaccaro è la moglie del conduttore Carlo Conti: dopo la prima serata ha condiviso una storia su Instagram con un messaggio per il marito, scrivendo "Orgogliosa di te". Durante la serata, Conti è sceso in platea per salutare la moglie, che per il debutto all'Ariston ha sfoggiato un completo gessato con strass applicati. Conti, invece, ha puntato su un classico smoking con blazer in velluto firmato Stefano Ricci.

Chi ha firmato il completo indossato da Francesca Vaccaro

Francesca Vaccaro ha scelto un tailleur per la prima serata del Festival. Un taglio corto mosso, un bob appena sopra le spalle, ha accompagnato un completo gessato color antracite. Il tailleur firmato Ermanno Scervino è composto da blazer doppiopetto gessato: l'applicazione degli strass illumina sia la giacca che il pantalone coordinato. Sul blazer ha scelto di applicare un maxi fiore nero che riprendeva il top in raso indossato con il completo.

Francesca Vaccaro in Ermanno Scervino

Il pantalone ampio gessato presenta una doppia piega che rende il look formale. A completare l'outfit per il debutto a Sanremo, Francesca Vaccaro ha indossato un paio di sandali in raso nero, impreziositi da fiore fatto a mano sul dietro con applicazione di strass. Una scelta sobria e un look formale per una serata molto importante che Vaccaro ha scelto di affrontare puntando sul minimalismo. Ermanno Scervino, brand che ha firmato il look del debutto, vestirà la designer per altre tre serate del Festival.

Leggi anche Il testo e il significato di Quando sarai piccola, la canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025