Gino Cecchettin a Sanremo, l’impegno contro i femminicidi: di cosa si occupa la fondazione nata per la figlia Giulia

Nella serata finale di Sanremo 2026 c’è anche Gino Cecchettin, il padre della studentessa veneta uccisa dal suo ex fidanzato nel novembre del 2023. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin – brutalmente assassinata da Filippo Turetta, poi condannato all’ergastolo – suo padre Gino si è impegnato per far nascere qualcosa di positivo dalla tragedia vissuta dalla sua famiglia. Gino Cecchettin ha parlato del suo impegno civile e delle iniziative nate dopo la morte della figlia in diverse occasioni, e anche l’importante palco del Festival di Sanremo sarà un’occasione per toccare il tema dei femminicidi e della violenza di genere.

Lo farà parlando della Fondazione Giulia Cecchettin Ets, nata ufficialmente nel novembre 2024 per volere di Gino e dei figli Elena e Davide per onorare la memoria della studentessa. “La perdita di Giulia ha scosso le fondamenta della mia esistenza e mi ha spinto a un impegno incrollabile contro la violenza di genere”, è il messaggio di Cecchettin sul sito dedicato alla Fondazione, dove si trovano gli obiettivi e la missione dell’iniziativa.

“Con un forte impegno verso l’inclusione e la lotta contro la violenza di genere, la Fondazione si basa su valori fondamentali come integrità, onestà e rispetto dei diritti umani”, si legge sul sito. Le attività di Fondazione Giulia Cecchettin Ets si sviluppano a partire da alcune priorità fondamentali che ne guidano l’azione.