La scaletta della finale di Sanremo 2026

La quinta e ultima serata del Festival di Sanremo andrà in onda sabato 28 febbraio su Rai1. Alla conduzione Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti. L’esito del televoto e delle due giurie, decreterà il vincitore di Sanremo 2026.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2026 è giunto alla fine, la quinta e ultima serata va in onda in prima serata sabato 28 febbraio. Alla conduzione ci saranno come sempre Carlo Conti e Laura Pausini, al loro fianco ci saranno Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. L'ultimo appuntamento con la kermesse è quello che prevede la votazione del pubblico con il televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e infine della Giuria delle Radio. Al termine della serata si decreterò il vincitore della 76esima edizione del Festival.

Chi sale sul palco nella quinta serata del Festival

La quinta serata vede l'esibizione di tutti i 30 Big in gara che potranno cantare nuovamente i loro brani, affinché telespetattori e addetti ai lavori potranno esprimere le loro preferenze per decretare il vincitore di Sanremo 2026. Di seguito, quindi, i nomi