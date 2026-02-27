La scaletta della finale di Sanremo 2026
Il Festival di Sanremo 2026 è giunto alla fine, la quinta e ultima serata va in onda in prima serata sabato 28 febbraio. Alla conduzione ci saranno come sempre Carlo Conti e Laura Pausini, al loro fianco ci saranno Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. L'ultimo appuntamento con la kermesse è quello che prevede la votazione del pubblico con il televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e infine della Giuria delle Radio. Al termine della serata si decreterò il vincitore della 76esima edizione del Festival.
Chi sale sul palco nella quinta serata del Festival
La quinta serata vede l'esibizione di tutti i 30 Big in gara che potranno cantare nuovamente i loro brani, affinché telespetattori e addetti ai lavori potranno esprimere le loro preferenze per decretare il vincitore di Sanremo 2026. Di seguito, quindi, i nomi
- Arisa – "Magica favola"
- Bambole di Pezza – "Resta con me"
- Chiello – "Ti penso sempre"
- Dargen D'Amico – "Ai ai"
- Ditonellapiaga – "Che fastidio!
- Eddie Brock – "Avvoltoi"
- Elettra Lamborghini – "Voilà"
- Enrico Nigiotti – "Ogni volta che non so volare"
- Ermal Meta – "Stella stellina"
- Fedez & Masini – "Male necessario"
- Francesco Renga – "Il meglio di me"
- Fulminacci – "Stupida sfortuna"
- J-Ax – "Italia starter pack"
- LDA & Aka 7even – "Poesie clandestine"
- Leo Gassmann – "Naturale"
- Levante – "Sei tu"
- Luchè – "Labirinto"
- Malika Ayane – "Animali notturni"
- Mara Sattei – "Le cose che non sai di me"
- Maria Antonietta & Colombre – "La felicità e basta"
- Michele Bravi – "Prima o poi"
- Nayt – "Prima che"
- Patty Pravo – "Opera"
- Raf – "Ora e per sempre"
- Sal Da Vinci – "Per sempre sì"
- Samurai Jay – "Ossessione"
- Sayf – "Tu mi piaci tanto"
- Serena Brancale – "Qui con me"
- Tommaso Paradiso – "I romantici"
- Tredici Pietro – "Uomo che cade"