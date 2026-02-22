Il testo e il significato di Resta con me delle Bambole di pezza a Sanremo 2026: un messaggio d’unione in tempi difficili

Bambole di Pezza – Sanremo 2026

Le Bambole di Pezza esordiscono al Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Resta con me". La band pop punk è composta da Martina "Cleo" Ungarelli (voce), Morgana Blue (chitarra solista), Daniela "Dani" Piccirillo (chitarra ritmica), Caterina Alessandra "Kaj" Dolci (basso) e Federica "Xina" Rossi (batteria). "Resta con me" è una ballad pop-rock scritta in collaborazione con l'autore Andrea Spigaroli e con Francesco Tarducci, il vero nome del rapper Nesli. Mentre alla melodia, insieme alla componenti del gruppo Federica Rossi, Caterina Alessandra Dolci e Daniela Piccirillo, ha collaborato anche Simone Borrelli.

"Resta con me" rappresenta un brano di ostinata resistenza, non solo al giudizio della gente come viene cantanto nei primi passaggi del brano, ma anche un invito a non disunirsi, soprattutto nel ritornello del brano: "Resta con me in questi tempi di odio, tu resta con me anche se tutto questo ci cambierà". Al centro di uno scenario sociale in continuo cambiamento, la musica diventa un elemento aggregativo, mentre l'immagine della band viene racchiusa qualche passaggio più avanti, quando Martina Cleo Ungarelli canta: "Una ragazza, una chitarra e una tempesta, questi non sanno cosa provo dentro, come una foglia sempre stata al vento".

Parlando ai microfoni di RaiPlay, la band ha spiegato con chiarezza il messaggio universale dietro il brano: "Parla del coraggio di restare uniti, durante i momenti di difficoltà: direi che quest’anno ne è la prova". Non si tratta solo di amore, ma di una risposta al clima globale: "Abbiamo pensato che fosse il brano giusto per Sanremo perché in un momento in cui ci sono tante guerre, tanti conflitti, una canzone che parli di stare assieme diventa un concetto fondamentale". Le Bambole di Pezza hanno poi sottolineato il valore anche autobiografico della loro presenza all'Ariston: "Racconta anche di come siamo riusciti a rimanere insieme durante i momenti di difficoltà e conflitto anche in questo gruppo, chiedendoci di restare assieme. Poi la prima volta a Sanremo deve esser ricordata e siamo felici di portare in rappresentanza un po’ di girl power, un po’ di femminismo".