Chiello a Sanremo 2026 è la quota grunge del Festival con “Ti penso sempre”

Chiello, Sanremo 2026

Chiello, nome d'arte di Rocco Modello, sarà uno dei concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Ti penso sempre". Si tratta del suo esordio come concorrente al Festival, ma non sul palco dell'Ariston. Infatti, durante la scorsa edizione, nella serata cover, ha accompagnato Rose Villain sul palco cantando "Fiori rosa, fiori di pesco" di Lucio Battisti.

Il cantante, classe 1999, ha esordito discograficamente con gli Fsk Satellite nel 2019, dopo alcuni singoli precedenti da solista. Con la band ha pubblicato "Fsk Trapshit" e due anni dopo "Padre figlio e spirito", che hanno certificato rispettivamente un disco di platino e uno d'oro FIMI. Lo scioglimento del collettivo dopo il secondo disco, si trasforma nell'occasione per il cantante di pubblicare singoli da solista, come "Oceano Paradiso" nel 2021, seguito successivamente da "Mela marcia" nel 2023 e "Scarabocchi" nel 2025.

Un'evoluzione cantautoriale che ha portato alla nascita di pezzi come "Acqua Salata", ma anche "Quanto ti vorrei" e la più recente "Succo D'Ananas" in collaborazione con Achille Lauro. Ha annunciato il suo nuovo disco, dal titolo "Agonia, che verrà pubblicato il prossimo 20 marzo: il progetto è stato registrato negli studi del leggendario Steve Albini a Memphis, il chitarrista statunitense del gruppo noise rock Shellac e produttore di alcuni tra gli album più importanti della musica rock, scomparso a maggio 2024.

Chiello sarà uno dei concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettato dai microfoni di RaiPlay, ha presentato così "Ti penso sempre": "Rappresenta un'oscillazione tra ricordi e vuoto, sono dei pensieri frammentati. Ho capito fosse la canzone giusta perché era la meno distorta e ho deciso di portarla a Sanremo. Sto vivendo bene la mia prima esperienza a Sanremo, magari un po' di paura, ma sto cercando di far prevalere il coraggio".