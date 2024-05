video suggerito

È morto Steve Albini, il chitarrista e produttore degli Shellac aveva 61 anni È morto Steve Albini. Il chitarrista e produttore degli Shellac è stato colpito da un infarto mentre era nel suo studio di registrazione Electrical Audio. Aveva 61 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: Facebook Steve Albini

Steve Albini, chitarrista statunitense del gruppo noise rock Shellac e produttore di alcuni tra gli album più importanti della musica rock è morto all'età di 61 anni. Lo staff del suo studio, il mitico Electrical Audio, ha dato la triste notizia a Pitchfork.com, svelando le cause della morte. Figura di culto nel rock alternativo americano, ha lavorato come produttore in centinaia di dischi tra cui In Utero dei Nirvana, Surfer Rosa dei Pixies, Pod delle Breeders e Things We Lost in the Fire dei Low.

Le cause della morte di Steve Albini

Steve Albini, stando a quanto confermato dallo staff del suo studio di registrazione Electronic Audio a Pitchfork, è morto di infarto ieri sera, martedì 7 aprile, a Chicago, nel suo studio. La notizia arriva a poco più di una settimana dalla pubblicazione del nuovo album degli Shellac, To All Trains, dopo oltre 10 anni, prevista per il 17 maggio. In occasione della nuova uscita, la rivista The Wire ha scelto proprio la band come protagonista della copertina del nuovo numero di giugno. Albini lascia la moglie, la regista Heather Whinna.

La carriera di Steve Albini, chitarrista e produttore discografico

Nato in California, cresciuto nel Montana, Steve Albini iniziò la sua carriera suonando in gruppi punk prima di frequentare la Northwestern University. Formò il suo primo progetto musicale, Big Black, e pubblicò l'EP Lungs nel 1981. con Santiago Durango e il bassista Jeff Pezzatti pubblicarono una serie di EP, poi l'album di debutto, Atomizer. Si sciolsero nel 1987. Formò la band Rapeman, ma ebbe vita breve. Decise così di dedicarsi alla produzione e iniziò a collaborare con i Pixies. Contribuì a lanciare la rivoluzione del rock alternativo con Surfer Rosa. Steve Albini ha prodotto anche un l’album dei 24 Grana, La stessa barca, oltre a capolavori della musica mondiale come In utero dei Nirvana, Rid of me di Pj Harvey, Pod dei The Breeders, Things We Lost in the Fire dei Low. Albini era fondatore e anima degli Shellac, gruppo formato a Chicago nel '92 dalla collaborazione con il batterista Todd Trainer, a cui si aggregò poi il bassista Bob Weston.