LDA e Aka 7even a Sanremo 2026: le “Poesie clandestine” degli ex Amici

Lda e Aka7even, Sanremo 2026

LDA e Aka 7even, nomi d'arte rispettivamente di Luca D'Alessio e Luca Marzano, parteciperanno da concorrenti Big del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Poesie Clandestine". Si tratta del debutto assoluto come duo musicale sul palco del Festival di Sanremo, anche se separatemente, i due giovani cantanti campani hanno già partecipato alla kermesse e precedentemente al talent televisivo di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.

Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano, ha partecipato da concorrente solista al Festival di Sanremo nel 2022, classficandosi con "Perfetta così" al 13° posto. L'origine del suo nome d'arte si lega un evento drammatico della sua infanzia: il numero 7 rappresenta i giorni in cui è stato in coma a causa di un'encefalite. Il momento di maggior esposizione arriva ad Amici 20, dove anche non assicurandosi il premio di vincitore finale, trasforma il suo percorso in una collezione di hit da dischi di platino, tra cui "Mi manchi" dedicato allo scomparso Michele Merlo, ma anche "Loca". Il successo del suo Ep d'esordio lo porterà anche a trionfare agli MTV Ema nel 2021 nella categoria Best Italian Act.

LDA invece, nome d'arte di Luca D'Alessio, ha esordito a Sanremo l'anno successivo, nel 2023. Il figlio del cantautore napoletano Gigi D'Alessio si è presentato con la ballad "Se poi domani" che riuscì a conquistare il 15 posto in classifica. Anche LDA ha frequentato la scuola di Amici di Maria De Filippi, nell'edizione successiva rispetto ad Aka7even. Infatti ad Amici 21, già con il suo primo inedito "Quello che fa male", il giovane cantautore partenopeo è riuscito a conquistare il pubblico di Amici, superando anche il record di Sangiovanni per la velocità con cui la canzone è stata certificata disco di platino FIMI.

Rispetto ad Aka7even, il percorso di LDA si è interrotto precedentemente e nell'intervista concessa a Fanpage.it ha svelato: "Io penso che ad Amici ho fatto la cosa più difficile che potessi fare: sono riuscito a togliermi di dosso quasi totalmente l’etichetta di “figlio di”, era il programma perfetto per farlo. Perché ad Amici vedono tutto ciò che fai: le cover le canto io e gli inediti sono i miei. Là ero io, e nella testa delle persone è cambiata questa cosa: quando mi fermano per strada, magari non ricordano nemmeno questa cosa. Questa è la vittoria, sono riuscito in un’impresa non semplice".

LDA e Aka 7even parteciperanno da concorrenti Big del Festival di Sanremo 2026. Intercettati dai microfoni di RaiPlay, hanno descritto così "Poesie Clandestine": "Parla di un amore viscerale che può accostarsi a un luogo, una città, una persona: possiamo dire anche che all'interno del racconto ci sono due persone che si vogliono ma non riescono a intrecciarsi. Abbiamo fatto un po' ‘Beautiful', una soap opera".