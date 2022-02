Aka7even a Sanremo 2022 dopo Amici, chi è il cantante vincitore del Best Italian Act agli MTV Ema Dopo esser stato uno dei protagonisti con “Loca” dell’ultima edizione di Amici, Aka7even si presenta all’esordio sul palco di Sanremo con “Perfetta così”.

A cura di Vincenzo Nasto

Foto di: Simone Tadiello

Luca Marzano, in arte Aka7even, è stato insieme a Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Giulia Stabile, protagonista dell'ultima fortunata edizione di Amici di Maria De Filippi. E insieme a Sangiovanni sarà anche uno dei prossimi protagonisti della 72° edizione del Festival di Sanremo, arrivando da vincitore anche del Best Italian Act agli Ema 2021, scalzando gli internazionali Maneskin. Sarà "Perfetta così" il brano che presenterà il cantante di origini campane sul palco dell'Ariston, dopo aver raggiunto la finale di Amici nella sua ultima edizione, che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile, e davanti a lui solo l'amico Sangiovanni. I due sono stati i protagonisti dell'estate con i singoli "Malibù" e "Loca" e non intendono interrompere questo filo conduttore che potrebbe vederli protagonisti anche sul palco della kermesse ligure. Nelle scorse settimane Aka7even è risultato positivo a un tampone molecolare, come ha annunciato su Twitter.

Chi è Aka7even, il cantante partenopeo arriva Sanremo 2022

Nato il 23 ottobre 2000 a Vico Equense, Luca Marzano, il vero nome di Aka7even, è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivato anche dopo aver provato i provini di X Factor, senza ottenere il risultato sperato. Il giovane cantante che sin da piccolo si è approcciato alla musica, anche grazie alla presenza del fratello Domenico con cui condivide questa passione, studia da autodidatta batteria, chitarra, ma soprattutto piano con cui si presenta ai provini dei talent musicali. Anche per questo motivo, la sua insegnante ad Amici Anna Pettinelli rimane folgorata dal suo talento, che riesce a direzionare nel singolo "Loca", diventato uno dei tormentoni prima del programma, poi dell'intera estate italiana. Una delle sue caratteristiche che lo avevano reso un'anomalia del programma di Canale 5 è il suo lavoro autoriale, un vantaggio nella scrittura dei propri pezzi che riesce a trasparire anche nei brani.

Il successo dopo Amici, da Loca al Best Italian Act

La terza posizione ad Amici 21 sembra non aver minimamente scosso il successo nazionale ed europeo per Aka7even, che poco dopo la fine del programma ha pubblicato il suo album omonimo, un trionfo nello streaming digitale. Non solo il successo di "Loca", che dopo aver raggiunto più di 50 milioni di stream e tre dischi di platino, ha visto anche l'uscita del brano "Mi manchi", oltre 40 milioni di stream su Spotify. Ma le sorprese non finiscono qui, perché "Loca" ha avuto anche il suo riconoscimento in Spagna, in una versione remix con il rapper madrileno Robledo, uno dei tanti indizi di quanto il suo nome abbia raggiunto più latitudini a livello europeo. È arrivato quindi, il 13 novembre, l'Ema 21 che ha restituito ad Aka7even ciò che Amici di Maria De Filippi non era riuscito a premiare, il suo tocco musicale nel 2021: infatti il cantante originario di Vico Equense ha trionfato nella categoria Best Italian Act, mettendosi dietro anche il fenomeno internazionale dei Maneskin. Sul suo profilo Instagram, nickname @aka_7even_, è possibile osservare tutti gli istanti più importanti della sua vita e della sua carriera personale.

Aka7even a Sanremo con la canzone Perfetta così

E allora c'è tanta attesa per vedere sul palco del Festival di Sanremo, arrivato alla sua 72° edizione, il talento campano Aka7even, che presenterà sul palco il brano "Perfetta così". La partecipazione corona un 2021 che lo ha visto protagonista su più fronti, come quello letterario, con la pubblicazione dopo pochi giorni dalla vittoria agli MTV EMAs 2021 come Best Italian Act del libro "7 vite". Il cantante 21enne ha raccontato dell'incidente e del coma subito nei primi anni di vita, che potevano terribilmente cambiare la storia del ragazzo campano. "Perfetta così" è un inno all'accettazione di se stessi e del proprio corpo, come ha annunciato il giovane cantautore, che più volte aveva toccato temi intimi e sensibili nei propri brani: il singolo è stato scritto da Luca Marzano, in collaborazione con Vincenzo Colella, Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi e Renato Luis Patriarca.