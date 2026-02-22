Michele Bravi a Sanremo 2026 racconta la dolcezza di sentirsi inadeguati

Michele Bravi, cantautore e attore italiano, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Prima o poi”: un monologo dolce sul senso di inadeguatezza.

Michele Bravi, cantautore e attore italiano, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Prima o poi". Si tratta della sua terza partecipazione in gara nella categoria Big. Il suo esordio all'Ariston arriva nel 2017 con "Il diario degli errori", canzone che segnò la sua rinascita artistica conquistando il 4° posto finale e anche un grande successo commerciale, certificato 2 volte disco di platino FIMI. È tornato poi nel 2022 con "Inverno dei fiori", un brano che ha chiuso la competizione al 10° posto.

La sua carriera si sviluppa principalmente intorno al 2013, quando decise di iscriversi alla 7° edizione di X Factor, in una squadra capitanata da Morgan. Il suo percorso all'interno del programma viene benedetto anche da Tiziano Ferro e il suo collaboratore Zibba, che scrivono per lui "La vita e la felicità", inedito che lo porterà alla vittori adel programma. Nel 2014 pubblica il suo primo album "A passi piccoli" con undici inediti scritti per lui da autori come Giorgia, Luca Carboni, Tiziano Ferro, Daniele Magro, Piero Romitelli, Emilio Munda e Federico Zampaglione.

Con la prima partecipazione sanremese arriva anche il secondo album, "Anime di carta", ma nel 2018 il cantante è costretto a fermarsi a causa di un incidente stradale, in cui perse la vita una motociclista di 58 anni. Ritornerà infatti, solo nel 2020, partecipando al talent show Amici speciali di Maria De Filippi, ma soprattutto l'anno successivo con l'album "La geografia del buio" che anticipa la sua partecipazione a Sanremo come ospite con Arisa, cantando "Quando" di Pino Daniele. L'anno sucessivo ci ritornerà da concorrente, con "Inverno dei fiori" che si collocherà decimo alla fine della manifestazione. Lo scorso anno, l'esclusione dal Festival di Sanremo con il brano "Lo ricordo io per te" ha spinto Bravi a rescindere il suo contratto con Universal, firmando per Believe Music.

Michele Bravi sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettato dai microfoni di RaiPlay, ha descritto così "Prima o poi": "È un monologo tenero, umano, dolce sul senso di inadeguatezza, di essere fuori posto. Io sono il primo protagonista e spero di riuscire a raccontarlo. Mi sono convinto a mandare il brano a Carlo Conti perché è stata la prima volta che mandando una canzone nel gruppo di famiglia, mia madre ha detto che era una bella canzone".