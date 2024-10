Michele Bravi su X Factor: “Oggi non saprei più farlo. Sanremo 2025? Sto scrivendo”

video suggerito

Michele Bravi ha cominciato la sua carriera vincendo X Factor nel 2013. Un brano, tra tutti, lo ha lanciato: La vita e la felicità, scritta per lui da Tiziano Ferro e Sergio Vallarino. Ma in quel programma che lo ha visto trionfare, oggi Michele Bravi farebbe fatica per emergere. Lo ha detto in una lunga intervista rilasciata a Daniele Priori per Libero: "Quando lo feci non avevo i mezzi e non sapevo niente di cosa fosse il mercato discografico", ha raccontato. "In termini attivi non so se riuscire a fare il concorrente".

Le parole di Michele Bravi

La musica è cambiata, anche i talent si sono evoluti. Michele Bravi sul mondo che lo ha visto sia concorrente che giudice, da X-Factor ad Amici, dichiara:

In termini attivi non so se oggi riuscirei a fare il concorrente in un talent. Quando lo feci non avevo i mezzi e non sapevo niente di cosa fosse il mercato discografico. Senza talent non so se avrei trovato un modo per presentarmi al grande pubblico. Devo tanto, dunque, a quel mondo che continuo a sostenere ma oggi il mio lavoro e la mia carriera sono autonomi. L’essere in giuria lo vedo come il modo di rappresentare un pezzettino di pubblico. […] La musica è cambiata tanto ma anche la preparazione dei ragazzi che saranno acerbi e ingenui ma in molti casi già scrivono, sanno come prodursi e far capire la loro visione.

Il Festival di Sanreno: Michele Bravi tra i Big?

Il Festival di Sanremo è alle porte. Michele Bravi ha partecipato sia nel 2017 che nel 2022. Proprio nel 2017 c'era Carlo Conti e lui con "Il diario degli errori" si classificò quarto. Che fa, Michele Bravi, ritorna? La risposta: "Ancora è un po' prematuro. Sono sicuramente in una fase di scrittura ma è ancora presto per poterne parlare". Dovessimo affidarci alla statistica: tra il 2017 e il 2022 passano cinque anni. Tra il 2022 e il 2025, solo tre. Un penny sulla sua partecipazione, chi scrive, ce lo mette.