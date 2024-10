Carlo Conti vuole Pio e Amedeo al Festival di Sanremo 2025: “Trattativa giunta al rush finale”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Carlo Conti sta lavorando alla nuova edizione del Festival di Sanremo da lui diretta che andrà in scena al Teatro Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025. Oltre alla scelta dei Big, a lui spetta anche la decisione di riempire il palco con ospiti, co-conduttrici e super ospiti nelle serate evento: il settimanale Oggi rivela che il conduttore sarebbe in trattativa con Mediaset per avere nel cast della kermesse anche Pio e Amedeo.

Pio e Amedeo a Sanremo 2025: "Trattativa al rush finale"

Carlo Conti desidererebbe avere sul palco del Festival di Sanremo 2025 Pio e Amedeo e starebbe lavorando giorno e notte affinché i telespettatori "non rimpiangano i successi di Amadeus". È il settimanale Oggi a rivelare che il conduttore sarebbe in trattativa, "giunta al rush finale", con i due comici e attori che vorrebbe rendere protagonisti della kermesse per una sera: "Sta facendo fuoco e fiamme per averli". Pio e Amedeo sono legati da un contratto di esclusiva con Mediaset, si legge, ma pare che Pier Silvio Berlusconi potrebbe concedergli il "nulla osta" per salire sul palco dell'Ariston. Per loro non sarebbe la prima volta: parteciparono al Festival del 2019 condotto da Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

La scelta dei Big per Sanremo 2025

Dopo l'annuncio dei 24 cantanti in finale di Sanremo Giovani, i telespettatori e amanti del Festival attendono con ansia la lista completa dei Big. Carlo Conti a fine settembre ha raccontato ai microfoni di RTL 102.5 che sta ascoltando tutte le canzoni che gli artisti gli hanno proposto: "C'è tanta ottima buona musica italiana. Questa è la fase questa più importante perché è quella nella quale ascolto tutte le canzoni e poi dovrò scegliere i big e insieme alla commissione anche le nuove proposte", le parole. Per lui questa è la "fase più entusiasmante" perché, "Il succo vero del Festival è la scelta delle canzoni".