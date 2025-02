video suggerito

Michele Bravi: "Fuori da Sanremo 2025, presentai una canzone sull'Alzheimer. L'esclusione ha portato conseguenze" Michele Bravi con un video su Instagram ha raccontato di essere stato escluso da Sanremo 2025: aveva presentato un brano sull'Alzheimer dedicato ai nonni, ma la sua esclusione ha portato conseguenze. "Una major discografica che mi seguiva ha interrotto il contratto", le parole.

A cura di Gaia Martino

Michele Bravi con un video su Instagram pubblicato poco prima della seconda serata del Festival ha raccontato di essere stato escluso da Sanremo 2025 dopo aver presentato un brano nel quale racconta la storia d'amore dei suoi nonni e di come il nonno si sia preso cura della sua metà affetta da Alzheimer. "Non lo racconto per rancore o per vendetta, ma l'esclusione ha portato conseguenze", il racconto.

Le parole di Michele Bravi

Michele Bravi ha raccontato in un video Instagram che lo scorso 15 dicembre 2024 Lino Banfi spoilerò di aver partecipato a un video di una sua canzone nella quale si parla dell'amore di un marito che accudisce la moglie affetta da Alzheimer. "Ci ho messo due anni per mettere tutto al posto giusto. Racconto la storia d'amore dei miei nonni, una storia piena di umiltà e dolori, storia di una famiglia italiana che costruisce una vita insieme. Poi arriva l'Alzheimer. Ho provato a proporla a Sanremo, ma non è andata. Sanremo è una gara, ci sta che dicano di no. Dispiace che il 15 febbraio è la finale, il giorno dell'anniversario dei miei nonni. Mi avrebbe fatto piacere portare quella canzone in quel giorno a Sanremo. Sanremo era come un bel pacchetto da scartare per loro" ha spiegato. Nessun rancore, ha aggiunto, ma la sua esclusione avrebbe avuto delle conseguenze per la sua carriera musicale.

Non lo sto dicendo per rancore o per vendetta. Sono tranquillo, faccio in bocca al lupo a Carlo, fu lui a scegliermi con il Diario degli errori. Ma questa esclusione da Sanremo ha portato conseguenze. Una in particolare rispetto al sostegno di una grande casa discografica. Negli ultimi 10 anni sono stato accompagnato da una major discografica e l'esclusione a Sanremo ha portato a chiudere un contratto discografico. In questo momento sto cercando di sistemare un parte burocratica senza la quale è difficile pubblicare nella tranquillità.

Infine ha concluso: "C'è una canzone, c'è un cortometraggio e un terzo capitolo di questo progetto, usciranno a breve, ma sto organizzando".